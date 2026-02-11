Inversión privada impulsa a Formosa como polo químico del NEA con energía renovable

La provincia de Formosa busca consolidarse como referente industrial del NEA a partir de una inversión privada de más de USD 3,5 millones destinada a la producción de insumos químicos clave para la potabilización del agua y la industria. La empresa Cloronor S.A., instalada en el Parque Industrial formoseño, inició el montaje de una planta de ácido clorhídrico, un insumo estratégico utilizado en procesos industriales y en la fabricación de policloruro de aluminio, con aplicaciones que alcanzan sectores de alta demanda como la industria del litio.

Actualmente, la firma ya produce hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio, por lo que la ampliación permitirá diversificar la producción y reducir la dependencia de proveedores externos en toda la región.

Un polo químico con impacto regional

El proyecto generará entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo técnicos y administrativos, fortaleciendo el empleo calificado y el entramado productivo local.

Desde la empresa remarcan que la nueva planta permitirá producir en la provincia todos los insumos necesarios para la potabilización del agua, con impacto directo en el abastecimiento regional. La radicación de la firma posiciona a Formosa como único polo químico del NEA, en un contexto económico nacional marcado por la recesión y la caída de la coparticipación, donde la inversión privada industrial adquiere un rol clave para sostener la actividad.

Energía renovable y producción sustentable

En paralelo, el grupo empresario avanza con la construcción de un parque solar que abastecerá completamente a la planta química, con el objetivo de convertirla en la primera empresa del sector en operar con energía 100% renovable en la región. La primera etapa generará 2 MW/hora, suficientes para cubrir la demanda de la planta. En una segunda fase, la capacidad se ampliará a 8 MW/hora, con la meta de abastecer al Parque Industrial y ofrecer energía limpia al sector privado.

El plan incluye capacitaciones locales para la operación del sistema y la creación de al menos 10 nuevos empleos en el sector energético.

El proyecto combina inversión privada, innovación tecnológica y energía limpia, en línea con una estrategia provincial orientada a industrialización, empleo y sostenibilidad.