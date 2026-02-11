Inicia el pago del plus de refuerzo de febrero y del último tramo del bono de fin de año

Entre este jueves 12 y el viernes 20 de febrero, el Gobierno de Corrientes iniciará el pago en simultáneo del Plus de Refuerzo de febrero, por $100 mil por agente, y del tercer y último tramo del Bono de Fin de Año, por $200 mil. El cronograma alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Con este esquema, cada beneficiario percibirá $300 mil durante la ejecución del cronograma, correspondientes a ambos conceptos salariales que integran el Ingreso Salarial Mensual.

Acuerdo Mercosur-UE: el NEA frente a una oportunidad exportadora que exige reconversión productiva

Cronograma por terminación de DNI

El pago comenzará este jueves 12, jornada en la que cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El viernes 13 será el turno de quienes tengan DNI finalizados en 2 y 3. El cronograma continuará el miércoles 18, cuando percibirán el beneficio los agentes con documentos terminados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 14 a través del homebanking de la caja cuenta sueldo y también en los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los días lunes 16 y martes 17 no habrá atención bancaria debido al feriado nacional por carnaval. El jueves 19 cobrarán los agentes con DNI terminados en 6 y 7, mientras que el cronograma finalizará el viernes 20, cuando perciban ambos beneficios quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9.