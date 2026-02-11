Corrientes: convocan a marchar contra la reforma laboral y piden a Valdés que sus senadores no la apoyen

Organizaciones sindicales y de jubilados convocaron a una movilización en Corrientes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La marcha se realizará este miércoles desde las 17, con concentración en la Plaza 25 de Mayo y movilización hacia la Plaza Vera, donde se prevé un acto conjunto con la CGT y otras centrales.

La convocatoria es impulsada por el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE y la CTA Autónoma de Corrientes, que además realizaron un pedido directo al gobernador Juan Pablo Valdés para que los senadores de la provincia no acompañen el proyecto en el Congreso.

Advertencias por el impacto social de la reforma

La referente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Pocha Correa, encabezó una conferencia de prensa para anunciar la protesta, enmarcada en una jornada nacional contra la reforma laboral. Durante su intervención, la dirigente sostuvo que la iniciativa tendría consecuencias directas sobre jubilados y trabajadores activos. En ese sentido, describió un contexto social complejo y advirtió sobre el impacto que podría tener la aprobación del proyecto.

Según explicó, el inicio del año se presenta especialmente difícil para ambos sectores y el debate legislativo genera preocupación por el futuro de los derechos laborales y previsionales.

Pedido directo al gobernador

En su mensaje, Correa realizó un reclamo explícito al gobernador correntino Juan Pablo Valdés para que intervenga ante los representantes provinciales en el Congreso. La dirigente remarcó que la postura de los senadores será determinante en la discusión parlamentaria y advirtió que la reforma podría implicar un fuerte impacto social para la población.

La protesta comenzará a las 17 en la Plaza 25 de Mayo y desde allí las columnas marcharán hasta la Plaza Vera, donde se realizará el acto central con la participación de la CGT y otras organizaciones sindicales. La convocatoria se inscribe en una jornada nacional de protestas contra la reforma laboral, con movilizaciones previstas en distintas ciudades del país.