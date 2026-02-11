Juan Cruz Godoy: “No hace falta que se le reconozca la antigüedad al trabajador”

El senador chaqueño por La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, protagonizó una de las primeras intervenciones del oficialismo durante el debate por la reforma laboral en el Senado, en una sesión que el Gobierno considera clave para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo. El legislador se convirtió además en el primer representante del Chaco en tomar la palabra y uno de los primeros en defender el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional.

“Celebro que en esta, mi primera intervención en este recinto, pueda defender una ley en la que creo profundamente”, expresó Godoy al inicio de su exposición, en la que sostuvo que la iniciativa busca actualizar la legislación vigente frente a los cambios en el mundo productivo.

Según el senador, el esquema laboral actual responde a “una realidad de hace 50 o 70 años” y necesita modificaciones para adaptarse a un escenario económico y laboral más dinámico. En ese sentido, planteó que uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir el temor de los empleadores a contratar trabajadores ante el riesgo de litigios judiciales.

“Necesitamos soluciones innovadoras para una realidad cambiante y para dar respuesta a la problemática de contratar frente al miedo de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar una empresa”, afirmó.

Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco

Cambios en la antigüedad laboral

Uno de los puntos que generó mayor repercusión durante su intervención fue la defensa de las modificaciones en los criterios de reconocimiento de la antigüedad laboral en casos de reincorporación dentro de una empresa. Godoy explicó que la normativa vigente obliga a reconocer la antigüedad previa incluso si el trabajador regresa a la empresa luego de haber finalizado su vínculo laboral. Frente a eso, el proyecto establece un límite temporal.

“Nos parece razonable que, si ese vínculo se cerró hace menos de dos años, corresponde reconocer la antigüedad. Pero una vez pasados los dos años, ese trabajador compite en iguales condiciones que uno nuevo, porque no hace falta que se le reconozca esa antigüedad”, sostuvo.

Para el legislador, el cambio permitiría incentivar la recontratación de trabajadores con experiencia previa dentro de la misma organización sin generar costos adicionales para el empleador.

Simplificación laboral y formalización del empleo

Durante su discurso, el senador defendió la simplificación de los mecanismos de registración laboral, al considerar que el sistema actual genera burocracia y desalienta la formalización del empleo.

El NEA lideró la inflación del país en enero con un 3,8% y superó el promedio nacional

En esa línea, explicó que la iniciativa propone centralizar los registros en el ARCA, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía, eliminando exigencias documentales tradicionales. “El único requisito será registrarlo en ARCA, lo que permitirá cumplimentar todas las necesidades de registración y facilitará la fiscalización”, argumentó.

El proyecto, además, establece un plazo de 45 días para que el empleador entregue certificados laborales por medios digitales, con intervención del organismo estatal en caso de incumplimiento.

Beneficios no remunerativos y reducción de litigios

Godoy también defendió la incorporación de definiciones más claras sobre beneficios no remunerativos, como gastos de comida, guardería, telefonía o conectividad, que según explicó no deben considerarse salario ni integrar el cálculo indemnizatorio.

“El objetivo es mejorar la calidad de vida del trabajador sin generar distorsiones en las contribuciones patronales ni en los montos indemnizatorios”, sostuvo.

En paralelo, respaldó modificaciones orientadas a limitar lo que definió como “litigios excesivos”, al introducir precisiones sobre la denominada plus petición, es decir, reclamos judiciales por montos que superan los valores que corresponderían legalmente.

Periodo de prueba y trabajo eventual

El senador defendió también la continuidad del periodo de prueba de seis meses previsto en la legislación vigente, al considerarlo una herramienta para facilitar el acceso al primer empleo.

Asimismo, destacó la incorporación de definiciones más precisas sobre el trabajo eventual, para evitar conflictos judiciales en actividades estacionales o proyectos de duración limitada.

Corrientes se alinea con Milei: Eduardo Vischi aseguró que la UCR acompañará la reforma laboral de Milei

“Un trabajo que se repite cada año, como una cosecha o un evento determinado, no necesariamente constituye una relación laboral permanente”, explicó.

Contexto político del debate

La exposición del legislador chaqueño se produjo en el marco de una sesión que representa uno de los principales desafíos legislativos del Gobierno en el inicio del año parlamentario. El oficialismo logró abrir el debate tras reunir 38 senadores para el quórum, con respaldo de bloques aliados, sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La sesión comenzó sin la participación del interbloque peronista y con acuerdos con gobernadores, quienes negociaron modificaciones al proyecto original.

La reforma laboral busca dinamizar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar las relaciones laborales, aunque continúa generando resistencia sindical y movilizaciones gremiales en distintos puntos del país.

En ese escenario, Godoy cerró su intervención reafirmando su respaldo al proyecto y defendiendo que las modificaciones propuestas no implican un retroceso en los derechos laborales.

“Al contrario de pensar que se le sacan derechos al trabajador, esta ley aclara cuáles son esos derechos y qué facultades tiene el empleador para organizar el trabajo en un contexto moderno”, concluyó.