Valdés: "La columna vertebral de Corrientes es la producción del campo"

El gobernador Juan Pablo Valdés aseguró que “la columna vertebral de Corrientes es la producción del campo” en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Rural de Lavalle.

“El trabajo que ustedes hacen va a ser lo que haga grande a esta provincia”, sostuvo el mandatario ante productores, intendentes, legisladores y funcionarios.

Contra el abigeato

“Venimos trabajando en dos cuestiones que han sido centrales, como el abigeato, pero también en la modernización de guías y diferentes trámites, y en darle un mejor equipamiento a nuestra policía”, agregó.

El gobernador indicó que la ganadería atraviesa un momento favorable y convocó a los productores a participar en la planificación del crecimiento del sector. “Hay que hacer un relevamiento de los datos para saber dónde estamos parados. Queremos convocarlos junto al Ministerio de Producción para que entre todos extendamos la cantidad de cabezas de ganado”, remarcó.

“Esto no lo podemos hacer nosotros solos, porque no sabemos cuál es la mejor medida. La tenemos que hacer entre todos”, aclaró Valdés.

También planteó la necesidad de avanzar en el agregado de valor dentro de la provincia, impulsando la tecnificación de mataderos municipales y gestionando la llegada de frigoríficos a Corrientes. “Tenemos que trabajar para cambiar el futuro, de dónde terminan esos terneros y dónde se produce la faena”, sostuvo.

"A favor del campo"

“Siempre vamos a estar trabajando con ustedes a favor del campo, no para buscar los aplausos, sino para que les vaya muy bien. Cuando les vaya muy bien a ustedes, a muchos más correntinos les va a ir mejor”, enfatizó Valdés.

Por último felicitó a la Sociedad Rural de Lavalle por la concreción del predio y garantizó la continuidad del apoyo oficial. “No va a ser la última inversión que va a estar haciendo el Gobierno de la Provincia acompañando a la Sociedad Rural de Lavalle y a las diferentes sociedades rurales”, concluyó.

Valdés estuvo acompañado por el intendente de Cruz de los Milagros, Alberto Aquino; el intendente de Lavalle, Hugo Perrotta; y el presidente de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle, José Soto, entre otras autoridades.



Fuente: Corrientes.gob.ar