La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización contra la reforma laboral y, en consonancia desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocaron a medidas para este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 horas, que podría afectar al normal funcionamiento de colectivos y subtes en la Ciudad de Buenos Aires y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El operativo alrededor del Congreso incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en la Cámara Alta.

La CGT no realizará un paro contra la reforma laboral y sólo movilizará al Senado

El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, aseguró: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo, portuario y en los subtes”.

En una jornada que estará marcada por movilizaciones y protestas por la votación en el Senado. Conoce cómo circularán los servicios en CABA y el AMBA.

Subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTyP) confirmó la medida de fuerza en el marco del debate por la reforma laboral.

El subte y el premetro tendrán un cese de actividades desde las 21 horas hasta el cierre de la jornada, afectando a todas las líneas del entramado de CABA.

Colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se adhiere a la movilización contra la reforma laboral. Sin embargo, no llevará a cabo la interrupción del servicio. Desde el sindicato encabezado por el secretario general, Roberto Fernández comunicaron que “está garantizando el servicio de colectivos”.

Los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán normalmente, aunque podrían registrarse demoras y desvíos debido a la manifestación en las inmediaciones del Congreso.

Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos ,su continuación Callao, y Riobamba.

Trenes

Los trenes funcionarán bajo su cronograma habitual, ya que el gremio de la Fraternidad no ha anunciado medida de fuerza alguna en el marco de la votación de la reforma laboral y las formaciones circularán con normalidad en el AMBA.

El sindicato que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia no se sumarán a la medida, como así tampoco dispondrán ninguna paralización del servicio.

