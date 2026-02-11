La Dirección de Saneamiento Ambiental de Misiones continúa desarrollando acciones territoriales para la lucha contra el Aedes aegypti en distintos puntos de la provincia.
Contra el Aedes aegypti
“En la ciudad de Posadas, se llevaron a cabo tareas de monitoreo entomológico mediante sensores de oviposición, con el objetivo de detectar de manera temprana la presencia del vector y evaluar su densidad poblacional”, informó el Gobierno de Misiones.
“Esta herramienta permite obtener información clave para orientar y reforzar las acciones de control”, subrayó en un comunicado.
También los agentes realizaron operativos de eliminación de criaderos focalizados en la identificación y erradicación de recipientes que puedan acumular agua y funcionar como potenciales sitios de reproducción del mosquito en el municipio de Garupá.
Las acciones se complementan con tareas de concientización dirigidas a la comunidad.
Monitoreo entomológico
Además, en Corpus Christi, se desarrollan actividades de monitoreo entomológico destinadas a relevar la situación vectorial local y fortalecer la vigilancia epidemiológica en la zona.
Todas las acciones son realizadas por agentes de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública.
Fuente: Ministerio de Salud Pública