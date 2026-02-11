La Dirección de Saneamiento Ambiental de Misiones continúa desarrollando acciones territoriales para la lucha contra el Aedes aegypti en distintos puntos de la provincia.

Misiones: el Ministerio de Ecología realizó operativos de control forestal en varias localidades

Contra el Aedes aegypti

“En la ciudad de Posadas, se llevaron a cabo tareas de monitoreo entomológico mediante sensores de oviposición, con el objetivo de detectar de manera temprana la presencia del vector y evaluar su densidad poblacional”, informó el Gobierno de Misiones.

“Esta herramienta permite obtener información clave para orientar y reforzar las acciones de control”, subrayó en un comunicado.

También los agentes realizaron operativos de eliminación de criaderos focalizados en la identificación y erradicación de recipientes que puedan acumular agua y funcionar como potenciales sitios de reproducción del mosquito en el municipio de Garupá.

Las acciones se complementan con tareas de concientización dirigidas a la comunidad.

Misiones prorrogó el plazo para pagar el Impuesto Provincial Automotor 2026

Monitoreo entomológico

Además, en Corpus Christi, se desarrollan actividades de monitoreo entomológico destinadas a relevar la situación vectorial local y fortalecer la vigilancia epidemiológica en la zona.

Todas las acciones son realizadas por agentes de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública.

Fuente: Ministerio de Salud Pública