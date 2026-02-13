Escapó de colonia menonita y hizo una fuerte denuncia de maltrato

María Unger Reimer escapó de una colonia menonita, y rompió el silencio para contar la historia de maltrato y violencia que sufrió: una golpiza de parte de su marido, a quien también acusó haberse llevado a sus hijas.

El último episodio fue el 8 de febrero. Según su denuncia, su exmarido intentó abusarla, la golpeó salvajemente, la amenazó de muerte y terminó "secuestrando" a sus hijas.

Tiempo atrás, Reimer había residido en la colonia ubicada en cercanía de Guatraché, de donde huyó en 2019.

No obstante, en Tucumán, habría sido donde fue golpeada brutalmente por su exmarido. Además, lo acusa de haber “secuestrado” a sus dos hijas.

“En 2019 me escapé de la comunidad. Me fui en colectivo. Tenía dos hijas. Me fui porque ya no podía más. Porque la violencia psicológica, física, las amenazas y el control constante te destruyen la cabeza. Te dicen que si te vas, vas a ir al infierno, que sos mala, que no tenés salvación, que estás en contra de la voluntad de Dios. Te hacen sentir que no hay salida”, contó la mujer en el medio local Diario Textual.