Habló el manifestante Patricio Castellán, acusado de terrorista por el Gobierno: "No tiré ninguna bomba molotov"

Tras los disturbios generados en el Congreso durante las protestas por el tratamiento de la Reforma Laboral, el Gobierno identificó a 17 manifestantes a quienes acusó de terroristas y les inició una causa penal. Entre los acusados se encuentra Patricio Castellán a quien se lo ve en las fotos escodiéndose detras de una mesa de madera juntos a otros manifestantes encapuchados. Tras la denuncia presentada por el Gobierno a través del l director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Manuel Franco, Pablo Castellán fue entrevistado por El Destape donde su dio su versión de los hechos.

"No tiré ninguna bomba molotov, ni siquiera tengo idea de cómo se arma una", dijo y agregó: "Fui a la movilización a defender los derechos de los trabajadores, me gasearon y me dispararon en el codo."

Después relató como fue su participación en la marcha: "La mayoría del tiempo estuve en la parte del centro de la plaza, pero cuando empezamos a ver que la gente venía para atras porque empezaron a tirar gas pimienta, con un grupo de compañeros, la mayoría periodistas independientes, fuimos más adelante para ver qué estaba pasando, sacar fotos, filmar, lo que hace la mayoría; y cuando nos estábamos acercando vimos que la policía se estaba poniendo más violenta, tiraron gases lacrimógenos y balazos de goma. En un momento, se calma un poco. Ahí, decidimos avanzar. Mi idea era filmar la represión y cuando me estaba acercando vi que había una mesita de madera de los vendedores ambulantes que venden sanguches de milanesa, etc... y agarré esa mesa para protegerme por miedo a que me impacte una bala de goma, que me terminó impactando una en el codo, y por miedo a lo que le pasó a Pablo Grillo"



A continuación explicó: "me resguardé con una mesa de madera porque tenía miedo de que me pasara lo que le pasó a Pablo Grillo. "Como se puede ver en las imágenes, yo fui con la cara descubierta, no tengo nada que esconder, no tenía casco, no tenía barbijo, no tenía nada. "Agarré esa mesita para protegerme y poder filmar con el cuidado de que no me impacte ninguna bala que, lamentablemente, terminó sucediéndome en el codo. Filmaba para que quede registro y compartirlo en redes sociales porque estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas que no salen y se intenta ocultar".



Sobre su situación personal, Castellán afirmó: "Yo soy monotributista. No estoy afiliado a ningún sindicato ni adherido a ningún partido político. "Tengo un emprendimiento de grabado láser en mates, billeteras; productos específicos que piden los clientes, en su mayoría en madera y cuero, pero quiero aclarar que no soy mecánico ni arreglo autos y motos, como dijeron en Infobae y otros medios. Eso es totalmente falso. Yo no tengo registro. No sé manejar ni auto ni motos, mucho menos arreglarlos". Y respecto de su situación legal dijo: "Ya me estuve asesorando legalmente con un equipo de abogados, con abodados del CELS, con los cuales ya me contacté y tengo programada una reunión. "Mi idea es ir a fondo con esto en la Justicia porque esto es muy grave. Me acusan de la nada sin tener ni una prueba. Esto no va tanto por el lado civil, sino por el lado penal porque esto es un daño grande para mí y mi familia. Y, al tener a mi viejo con cáncer, ayer fue un día realmente traumático"



Respecto de las imágenes en donde aparece indentificado, Castellán afirmó: "La ministra de Seguridad Monteoliva juntó dos secuencias diferentes en su video. La que aparezco yo en la foto fue cuando estábamos todos queriendo filmar la represión cubriéndonos con otra mesa distinta donde ahí sí nos reprimieron: nos tiraron con el camión hidrante, gas pimienta, yo recibí un impcto de bala de goma en el codo. Por suerte estaban los muchachos de salud, me lelvaron a una posta de salud, me atendieron el codo y creoq ue fue en ese momento que fue lo de las bombas molotov. Cuando tiraron las bombas molotov, a mí me estaban atendiendo en una posta de salud después de que me gasearan y me tiraran un disparo de bala de goma en el codo. "No conozco los otros acusados por la ministra. Yo suelo ir solo a las marchas. No estoy en ningun partido político ni sindical. Voy de manera inorgánica"

De acuerdo con la cartera de Seguridad, los señalados son Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernñan Castellan, Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores, Manuel Edgardo Barrios, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Lucas Ezequiel Lobato.

Según la versión oficial, Roldán fue detectado en una “trinchera” donde se habrían preparado bombas molotov, mientras que Figueredo fue filmado arrojando piedras contra la policía. Mazzagalli también habría sido identificado en el sector donde se registraron los ataques con artefactos incendiarios, y Castellán fue captado por cámaras televisivas durante los disturbios.

