Juan Grabois reclamó un narcotest obligatorio para funcionarios y Lilia Lemoine lo aplaudió

La Cámara de Diputados vivió este jueves una escena inesperada en medio de la sesión especial por el tratamiento de la Ley Penal Juvenil. Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, pidió que se trate un proyecto que establezca un narcotest obligatorio para altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Lo que llamó la atención fue que su planteo recibió el aplauso de Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza.

El episodio se produjo durante una cuestión de privilegio presentada por el referente de Patria Grande, en un discurso cargado de críticas al Gobierno nacional. Durante buena parte de la intervención, el diputado libertario Álvaro Martínez interrumpió con gritos y gestos, en señal de desacuerdo con las acusaciones del dirigente opositor, en una secuencia que obligó a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, a llamar al orden en más de una ocasión.

En el tramo final de su discurso, Grabois retomó una iniciativa impulsada por su compañera de bancada Natalia Zaracho, que propone someter a controles de consumo de drogas a quienes ocupan cargos institucionales.

“Para evitar señoritos como Álvaro, que no pueden respetar el debate democrático, insisto con el proyecto de la diputada (Natalia) Zaracho. Todos los diputados, todos los senadores, jefes policiales, del presidente para abajo en el Gabinete, y jueces de la Corte, tengamos que hacernos un narcotest”, planteó Grabois desde su banca.

El proyecto al que hizo referencia busca establecer un mecanismo de control que apunte a transparentar la conducta de quienes ocupan cargos públicos. La iniciativa alcanzaría a legisladores nacionales, integrantes del Poder Ejecutivo, jefes policiales y magistrados, incluidos los jueces de la Corte Suprema.

Ante la presentación de Grabois, Lemoine respondió con aplausos y una sonrisa. El gesto sorprendió en el recinto y fue acompañado por otros diputados libertarios. Lejos de moderar el tono, Grabois redobló la apuesta: “¿Por qué no ponen eso? Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos. Muchas gracias diputada Lilia Lemoine”, insistió con tono irónico, en respuesta al gesto de la legisladora libertaria.

Aunque el aplauso de Lemoine generó comentarios en los pasillos del Congreso y en redes sociales, no se interpretó como un acercamiento político entre ambos espacios. Según Noticias Argentinas, fuentes parlamentarias señalaron que se trató de una coincidencia puntual frente a una propuesta que interpela a toda la dirigencia.

El discurso de Grabois había comenzado con fuertes cuestionamientos a la represión contra los manifestantes que el miércoles se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Grabois apuntó contra las fuerzas de seguridad y contra lo que definió como una “escalada represiva".

“Compiten entre jurisdicciones para ver quién es más sádico e inhumano. Y cobarde, porque se meten con la gente que está movilizada pero a los narcos ya les firmaron un tratado de libre comercio”, lanzó durante su intervención.

A su vez, hizo referencia al reclamo salarial de las fuerzas de seguridad nacionales y a la reforma laboral, que recibió media sanción en el Senado esta semana. “Dicho sea de paso, ponganles un sueldo digno a los policías, a los gendarmes, a los soldados. Eso debería decir la reforma laboral”.

