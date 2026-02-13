El Gobierno identificó a 17 autores de los disturbios por la Reforma Laboral y los denunciará por "terrorismo"

El Gobierno difundió este jueves la identidad de 17 manifestantes acusados de participar en los incidentes registrados durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, donde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y episodios de violencia.





La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en redes sociales los datos de los sospechosos, quienes —según informó— fueron identificados mediante el cruce de bases oficiales y el análisis de imágenes captadas por distintos medios que cubrieron la movilización del miércoles. “Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos”, escribió la funcionaria al difundir un video con las identidades y la documentación presentada ante la Justicia para avanzar con las detenciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite





De acuerdo con la cartera de Seguridad, los señalados son Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernñan Castellan, Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores, Manuel Edgardo Barrios, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Lucas Ezequiel Lobato. Según la versión oficial, Roldán fue detectado en una “trinchera” donde se habrían preparado bombas molotov, mientras que Figueredo fue filmado arrojando piedras contra la policía. Mazzagalli también habría sido identificado en el sector donde se registraron los ataques con artefactos incendiarios, y Castellán fue captado por cámaras televisivas durante los disturbios.



Represión en el Congreso: ¿infiltrados, inorgánicos violentos o zona liberada por la Policía?

El ministerio sostuvo que los cuatro actuaron con fines “desestabilizadores” y aseguró que se trata del “primer grupo” de personas identificadas por los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio Legislativo.





Los incidentes dejaron un saldo de cuatro policías heridos y al menos 43 detenidos durante el operativo de seguridad, según fuentes oficiales. Además, se registraron arrestos en controles realizados en estaciones ferroviarias.

En paralelo, el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Manuel Franco, presentó una denuncia penal por los hechos de violencia, que calificó como episodios “con rasgos terroristas”. El escrito solicita la detención de los implicados y la aplicación de penas acordes a la gravedad de los hechos.



Molotovs, veredas rotas a martillazos y más de 50 detenidos: así fue la marcha de la CGT contra la reforma laboral



La presentación judicial incluye acusaciones por atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La cartera sostuvo que durante la protesta hubo personas con combustible inflamable, artefactos incendiarios caseros y objetos contundentes que fueron arrojados contra las fuerzas federales, además de la destrucción de veredas para utilizarlas como proyectiles.