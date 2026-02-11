Marcha de la CGT: Enfrentamiento entre los manifestantes y la policía frente al Congreso

La CGT sostuvo hoy que la movilización al Congreso contra la reforma laboral es “para decir a los senadores” que actúen “con responsabilidad”, al advertir que el proyecto del oficialismo “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”.

El debate por la reforma comenzó este miércoles 11 en el Senado, donde el gobierno se mostró abierto a realizar cambios en el proyecto para conseguir los votos que necesita.

“Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre”, advirtió la entidad de la calle Azopardo en un comunicado que difundió antes del inicio de la marcha.



La CGT recordó que “cada legislador tiene un compromiso no solo con el normal funcionamiento de la educación, la salud y la justicia de su provincia, sino también con cada laburante, cuyo futuro está ahora en sus manos”.

Sindacato de trabajadores aceiteros participan de la marcha

Los gremios convocaron a diversas reuniones durante la semana pasada, donde en conjunto decidieron cual iba a ser la manera de operar en este dia. Allí definieron no hacer un paro general, pero convocar a una marcha frente al Congreso, además de llamar a actuar igual en otras provincias y distritos.

“Esta central obrera se expresa en las calles contra la pretendida ley de modernización laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional: sin soluciones a la vista para los trabajadores, sin acuerdo de los sectores involucrados”, se quejó la organización en el documento.

La CGT sostuvo que la iniciativa tiene “dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores”.

Marcha convocada por la CGT frente al Congreso

Algunos sectores se encontraban a favor del paro general, pero los que se presentaron como dialoguistas, prefirieron usar esa carta más adelante, de ser necesario.

La CGT y la reforma laboral: "Es un deber expresar nuestro más absoluto rechazo"

“Una vez más la defensa de la dignidad y las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras nos encuentra en las calles de todo el país. Es nuestro deber y responsabilidad expresar nuestro más absoluto rechazo a esta ley que solo traerá contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario”, continuaron.

UOM La Matanza presentes en la marcha

Mensaje de la CGT a los senadores: “Actúen con responsabilidad, este proyecto no resuelve los problemas”.

Y agregaron que “una reforma de esta magnitud requiere del trabajo conjunto de todos los actores, para construir soluciones reales a los desafíos que plantea esta etapa de nuestro país”.

Además, la CGT se había expresado en contra de aquellos gobernadores que estaban negociando su voto, ya que, según ellos, no son los encargados de ese tipo de votaciones y no deberían entrometerse en la labor legislativa.

“Una vez más, y todas las veces que sea necesario, esta CGT dará la pelea en la calle, en el Congreso, o en la Justicia, en defensa del trabajo y la dignidad de todos los trabajadores de nuestro país.

UOM La Matanza

