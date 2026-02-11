Marcha contra la reforma laboral: cortes y calles afectadas hoy en CABA

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este miércoles 11 de febrero de una nueva movilización sindical contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La protesta, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), contará con la adhesión de las dos CTA y diversas agrupaciones sociales y políticas.

El sindicato de aceiteros confirmó paro y movilización contra la reforma laboral

La concentración principal está prevista para las 15 frente al Congreso de la Nación, en simultáneo con el debate del proyecto en el Senado. Sin paro general, pero con cese de actividades desde las 13 en distintos sectores, los gremios buscan mostrar capacidad de movilización en rechazo a los cambios propuestos en materia de contratación, despidos e indemnizaciones.

El eje del rechazo sindical apunta a una serie de modificaciones estructurales en el régimen laboral. Entre los puntos más cuestionados figuran:

- La redefinición del cálculo indemnizatorio.

- La ampliación del período de prueba.

- La posibilidad de implementar un sistema de “fondo de cese” en reemplazo de la indemnización tradicional.

- La reducción de cargas sociales.

- La registración laboral simplificada y digital.

- La habilitación voluntaria del banco de horas.

- La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según los sindicatos, estas medidas implican una flexibilización de las condiciones laborales y un debilitamiento de la negociación colectiva. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el objetivo es modernizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes durante la jornada para garantizar la circulación.

Se prevé que las columnas comiencen a movilizarse entre las 11 y las 16 hacia el Congreso. Las principales avenidas afectadas serán:

- Avenida Entre Ríos

- Avenida Callao

- Avenida Rivadavia

- Avenida Hipólito Yrigoyen

- Avenida 9 de Julio

- Avenida de Mayo

- Diagonal Norte

- Diagonal Sur

Además, habrá cortes y desvíos en calles aledañas al Palacio Legislativo:

- Uruguay

- San José

- Paraná

- Sáenz Peña

- Montevideo

- Virrey Cevallos

- Rodríguez Peña

- Solís

- Riobamba

- Combate de los Pozos

- Ayacucho

- Sarandí

Las autoridades porteñas recomiendan evitar la zona del Congreso y optar por vías alternativas durante la franja horaria de mayor concentración.

Transporte público: cómo funcionarán colectivos, subtes y vuelos

En el plano del transporte, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que no habrá paro de colectivos en el AMBA. Sin embargo, las líneas que circulan por el centro porteño podrían modificar sus recorridos.

En cambio, los Metrodelegados anunciaron la suspensión total del servicio de subtes y premetro desde las 21. También se prevén medidas de fuerza en el ámbito aéreo, marítimo, portuario y vial, con cancelaciones y demoras en vuelos por el paro de pilotos y aeronavegantes.

LT