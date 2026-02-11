Movilización sindical contra la reforma laboral: paro de subte y tensión en el Congreso

Una jornada de tensión política y sindical se vive este miércoles 11 de febrero en torno al Congreso de la Nación, donde el Senado comenzará a debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales gremiales convocaron a una movilización nacional en rechazo a la iniciativa, que incluye paros y afectaciones en el transporte público.

Seguridad reforzada y columnas desde las 11:00

Las principales columnas gremiales comenzarán a concentrarse desde las 11:00 en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Ante el operativo, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad montaron un comando unificado de seguridad, que incluye vallas perimetrales alrededor del Congreso y la Casa Rosada, además de camiones hidrantes y una fuerte presencia de efectivos.

Desde las primeras horas del día, los alrededores del Congreso ya mostraban señales del despliegue especial, con cortes de calles y controles preventivos.

Transporte: servicios limitados y paro nocturno del subte

En paralelo a la movilización, el transporte público tendrá interrupciones parciales durante el día. Algunas líneas de colectivos y servicios ferroviarios restringirán frecuencias en determinadas franjas horarias, debido a la adhesión de distintos gremios al reclamo sindical.

Por la noche, la situación se agravará con una suspensión total del servicio de subte y premetro a partir de las 21:00, anunciada por los trabajadores del transporte porteño. La medida fue confirmada por Néstor Segovia, delegado de la Línea C.

“Hay un profundo descontento entre los trabajadores del subte. Esta reforma apunta a recortar derechos que costaron décadas conseguir”, declaró Segovia.

La medida fue decidida en el marco de una acción conjunta entre la CGT, las dos CTA y la CATT, el brazo sindical del transporte.

Un Senado sitiado y clima de tensión

El debate de la reforma laboral se da en un contexto de creciente conflictividad entre el Gobierno y los gremios. La iniciativa oficial incluye la baja de costos laborales, límites a la acción sindical y flexibilización de contratos, puntos que los sindicatos consideran regresivos. El Ejecutivo busca lograr media sanción en la Cámara Alta esta misma semana.

Mientras tanto, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas mantienen un frente común de rechazo, y se espera que la jornada avance con discursos, cortes y posibles enfrentamientos, en un escenario que recuerda otras movilizaciones masivas frente al Congreso.