Choque fatal en Vera: murió un chofer de micro y hay 20 heridos tras un brutal accidente en la Ruta 11

Un trágico siniestro vial sacudió la madrugada del domingo en el norte de la provincia de Santa Fe, cuando un micro de larga distancia de la empresa Río Uruguay colisionó contra un auto particular en la intersección de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 36, en jurisdicción de la ciudad de Vera. El hecho dejó un saldo de un chofer fallecido, identificado como Gabriel Griger, y al menos 20 heridos, entre ellos el segundo conductor y 18 pasajeros.

El colectivo había partido desde la terminal Mariano Moreno de Rosario a las 20 horas del sábado con destino a Formosa, realizando escalas en varias localidades de Santa Fe y Chaco.

El impacto y la primera respuesta

El accidente ocurrió a las 2.10 de la madrugada, a metros del cruce entre RN 11 y RP 36, un punto estratégico de conexión hacia el norte santafesino. Según el primer parte de Bomberos Zapadores de Vera, el Chevrolet Aveo involucrado fue hallado con la parte delantera completamente destruida, mientras que el colectivo terminó en un zanjón, a unos 25 metros de la calzada.

Bomberos, policías y personal médico trabajaron intensamente para liberar a los ocupantes de ambos vehículos. Gabriel Griger, uno de los choferes del micro, murió en el acto producto de las lesiones. Su compañero, cuyo nombre no trascendió, fue trasladado en grave estado a una clínica especializada en la provincia de Chaco.

El conductor del automóvil, Gastón Koenig, domiciliado en Vera, también sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital Central de Reconquista. Su estado es reservado y familiares iniciaron una cadena de oración por su recuperación.

Pasajeros heridos y atención médica de urgencia

Los 18 pasajeros del micro fueron trasladados con lesiones de distinta gravedad al Hospital Regional de Vera, donde se activó un protocolo de emergencia para reforzar la atención médica ante el ingreso masivo de heridos.

Desde el centro de salud informaron que la guardia fue reforzada a las 3.30 con personal de distintas áreas, y que los pacientes evolucionaban favorablemente, aunque la mayor preocupación seguía centrada en el estado de los conductores heridos.

Cerca de las 5 de la mañana, se logró restablecer la circulación sobre la Ruta 11, que había quedado completamente cortada tras el siniestro.

Otro accidente fatal el día anterior

Este siniestro ocurrió menos de 24 horas después de otro accidente grave registrado también sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del Aeropuerto de Sauce Viejo, donde dos motociclistas fallecieron en un choque ocurrido cerca de las 6 del sábado. Un acompañante permanece internado en estado crítico en el Hospital Central de Santa Fe.