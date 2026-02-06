Reforma del Régimen Penal Juvenil: el Gobierno cede y fija la edad de imputabilidad en 14 años

Tras semanas de negociaciones internas, el Gobierno confirmó que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa en el Congreso establecerá finalmente la edad mínima de imputabilidad en 14 años, y no en 13 como buscaba originalmente. La decisión llegó este miércoles tras un encuentro clave entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque del PRO y la UCR, sus principales aliados legislativos.

El acuerdo implica una concesión del oficialismo ante los pedidos de los sectores dialoguistas, que se resistían a una baja mayor y que exigieron también mayor claridad sobre el financiamiento de las obras que demandará la reforma en las provincias.

Agenda en marcha y media sanción en la mira

El cronograma ya está definido. La discusión se reactivará el martes con la constitución de las comisiones de Justicia y Familia, mientras que la de Legislación Penal, presidida por la oficialista Laura Rodríguez Machado, ya está conformada desde las extraordinarias de diciembre. El oficialismo buscará sacar dictamen en plenario el miércoles y llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de febrero, confiado en tener los votos para lograr la media sanción.

Según fuentes legislativas, el proyecto reformulado conserva el espíritu del dictamen aprobado en 2025 —que luego perdió estado parlamentario— y que había sido respaldado por el PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.

La clave: financiamiento y retroceso táctico

Uno de los puntos que permitió destrabar el acuerdo fue la inclusión de un artículo que precisa cómo se financiarán las obras e infraestructura necesarias para implementar el nuevo régimen en las provincias. En su versión original, el proyecto dejaba ese aspecto a discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generó fuertes resistencias en los gobernadores.

Otro aspecto clave fue la decisión del Ejecutivo de retroceder con su plan original de fijar la edad en 13 años, como proponía el borrador de 2024. La idea incluso había sido defendida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y por la senadora Patricia Bullrich, que llegaron a plantear bajar el mínimo de punibilidad a los 12 años. La presión del PRO y la UCR fue determinante para mantener el umbral en 14.

Delitos graves y penas máximas

La reforma también establece que la pena máxima para menores será de 15 años, aplicable únicamente en delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, se aclara que esas penas serán consideradas un último recurso. En su lugar, se buscará aplicar medidas alternativas como tareas comunitarias, restricciones de contacto con la víctima o reparación del daño.

Comisiones, nombres y política interna

La conformación de las comisiones aún no está cerrada. Los bloques tienen plazo hasta el viernes para presentar a sus representantes. En Justicia, el nombre del radical mendocino Luis Petri fue mencionado, aunque no estaría entusiasmado por su rol como vicepresidente de la Cámara. En Familia, que estuvo en manos de Roxana Reyes, se espera que continúe bajo control de un aliado del oficialismo.

En la reunión de este miércoles también estuvieron presentes los diputados Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Cristian Ritondo, Pamela Verasay, Alberto Arrúa, Gisela Scaglia, Oscar Zago y la dupla Miguel Ángel Pichetto – Nicolás Massot.

Desde la oposición, participaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Romina Del Plá, ambas firmes opositoras a la reforma.