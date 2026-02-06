Boom de drones en el agro: crece la demanda de pilotos que ganan hasta $5 millones por mes

La incorporación de drones en la agroindustria argentina no solo transformó la forma de producir, sino que abrió una nueva salida laboral de alta demanda: la de piloto de drones certificados. Con una expansión sin precedentes en la última década, este perfil técnico se consolidó en el campo como uno de los más requeridos y mejor pagos, con ingresos mensuales que pueden llegar a los $5 millones.

El fenómeno está directamente vinculado al avance de la agricultura de precisión, el uso inteligente de datos y la necesidad de aplicar insumos con exactitud milimétrica, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. A este proceso se sumó la desregulación nacional del uso de drones en 2025, que eliminó barreras operativas y facilitó la adopción de esta tecnología en las zonas rurales.

En solo cinco años, las ventas de drones agrícolas pasaron de 20 unidades en 2020 a casi 2.000 en 2025, en lo que se considera un verdadero salto tecnológico en el agro argentino.

Tecnología aérea para un campo más eficiente

Los drones agrícolas se volvieron esenciales para realizar tareas como relevamientos detallados, aplicaciones selectivas de fertilizantes y fitosanitarios, análisis multiespectral de cultivos, fotogrametría, agrimensura e incluso conteo de ganado. Su uso permite operar en lugares donde tractores o fumigadores no pueden acceder, y evita daños por pisoteo o compactación del suelo.

Además, su eficiencia queda demostrada en cifras: pueden generar ahorros de hasta 90% en productos fitosanitarios, y permiten dejar registro completo de las operaciones gracias a sistemas de trazabilidad similares a las “cajas negras” de la aviación.

Con una vida útil estimada entre tres y cinco años, los drones agrícolas requieren una inversión de entre USD 30.000 y USD 60.000, pero la recuperación del capital puede darse en plazos relativamente cortos, sobre todo para quienes prestan servicios en múltiples campos.

Qué se necesita para ser piloto de drones en el agro

Para operar drones agrícolas se exige certificación profesional y cumplimiento de la normativa vigente, que establece distintos requisitos según el peso del equipo y el tipo de operación. En general, es obligatorio contar con:

Secundario completo

Certificado médico aeronáutico

Curso técnico especializado en agricultura de precisión

Los drones de hasta 25 kg pueden operar sin licencia en condiciones simples (vuelos visuales en zonas rurales y hasta 122 metros de altura). En cambio, para equipos de 25 a 150 kg, o para vuelos complejos (de noche, en zonas urbanas o fuera del alcance visual), se requiere licencia obligatoria y autorización de ANAC. Los drones de más de 150 kg, destinados a transporte o movilidad urbana, tienen exigencias aún mayores.

Los cursos de formación disponibles suelen durar entre uno y tres meses, combinando teoría a distancia y prácticas presenciales para acumular horas de vuelo. Se trata de una capacitación técnica con alta empleabilidad, en un mercado que necesita operadores profesionales de manera urgente.