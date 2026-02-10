Suben los colectivos nacionales: el boleto mínimo pasa a $650 desde el 17 de febrero

El Gobierno nacional oficializó el nuevo cuadro tarifario del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. El ajuste representa un golpe directo al bolsillo, con un incremento del 31% en el boleto mínimo desde el 17 de febrero, que pasará de $494,83 a $650. Además, se anticipó una nueva suba del 10% desde el 16 de marzo, que llevará el pasaje mínimo a $700.

Según la Secretaría de Transporte de la Nación, la medida busca “una actualización en los valores de la tarifa y mayor competitividad del sector automotor”, con el objetivo de equiparar los precios con los servicios que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Qué líneas se ven afectadas

El aumento alcanzará a 104 líneas de colectivo de carácter nacional, es decir, aquellas que cruzan más de una jurisdicción. Entre ellas se encuentran las líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 47, 53, 56, 57, 60, 67, 71, 74, 79, 85, 86, 88, 91, 96, 98, 100, 101, 105, 111, 114, 117, 126, 129, 130, 132, 133, 136, 140, 146, 150, 152, 159, 160, 161, 168, 169, 172, 176, 180, 181, entre muchas otras.

Este segmento incluye colectivos que recorren tramos entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, así como servicios interurbanos de alta demanda.

Qué pasa con el subte, el Premetro y los servicios urbanos

El nuevo esquema tarifario se da en paralelo a los aumentos ya vigentes en CABA y Provincia desde el 1° de febrero. Los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,8% y el boleto mínimo se ubica en $637,43. En tanto, las líneas que circulan solo en la provincia de Buenos Aires tienen un mínimo de $721,08.

También se ajustaron las tarifas del subte, que pasó de $1.259 a $1.336, y del Premetro, que subió de $440 a $467, siempre con pago mediante SUBE registrada.

Se mantiene la tarifa social

A pesar de los incrementos, continuará vigente la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con este esquema, quienes acceden a este beneficio pagarán $292,50 desde el 17 de febrero, y $315 a partir del 16 de marzo.

Participación ciudadana y próximos pasos

Como parte del procedimiento formal previo al aumento, la Secretaría de Transporte convocó a una Instancia de Participación Ciudadana, una consulta pública que no es vinculante, pero está prevista por la legislación vigente.

La nueva tarifa regirá desde el sábado 17 de febrero en todo el transporte nacional alcanzado por la normativa. La suba del 10% prevista para marzo ya tiene fecha: entrará en vigor el sábado 16.