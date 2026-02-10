Crimen a la salida de un boliche en Batán: detuvieron a un joven por matar a golpes a un hombre de 30 años

El brutal homicidio de Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, conmociona a la localidad de Batán, en el partido de Mar del Plata. El ataque ocurrió en plena madrugada, a la salida de un boliche, y quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente. La víctima murió tras sufrir gravísimas lesiones en el cráneo producto de una golpiza.

Por el crimen fue detenido un joven de 18 años, señalado como quien habría dado la patada mortal en la cabeza cuando Larroque ya estaba indefenso en el suelo. También fue aprehendida una mujer de 24 años, acusada de protagonizar disturbios y resistirse al accionar policial.

El relato de la esposa: “Le pateó la cabeza como si fuera basura”

La escena fue presenciada por la pareja de la víctima, Rocío, quien brindó un testimonio desgarrador mientras despedía a Larroque en la sala velatoria. Contó que el ataque final ocurrió cuando su marido ya estaba inconsciente.

Según su reconstrucción, todo comenzó cuando ella se acercó a una pelea donde estaba involucrada su hija. En ese contexto, afirmó que Larroque intervino únicamente para protegerla y sacarla del conflicto. Allí fue cuando apareció el agresor.

Relató que el joven le dio una trompada que lo derribó, se retiró unos metros y luego regresó para propinarle la patada final cuando ya no podía defenderse.

Dudas sobre el primer golpe

La investigación ahora intenta determinar quién dio el primer golpe que dejó inconsciente a la víctima. Inicialmente se creía que había sido el mismo detenido, pero la esposa sostiene que ese puñetazo lo habría dado un tercero que aún no fue identificado.

El hecho ocurrió cerca de las 6.45 en las inmediaciones del boliche Momentos, uno de los principales locales bailables de Batán. Testigos indicaron que la pelea comenzó entre mujeres y escaló rápidamente.

Larroque habría intervenido para frenar la agresión, pero fue atacado por detrás. Ya en el piso, recibió la patada que terminó provocándole lesiones mortales.

La autopsia y la causa de muerte

El fiscal de la causa, Leandro Arévalo, confirmó que la muerte se produjo por un cuadro cardíaco derivado de un traumatismo extremo.

Explicó que el parte médico indica un paro cardíaco secundario a fractura y hemorragia craneal, y aclaró que la caída no habría sido el factor determinante, sino uno de los golpes posteriores.

La causa está en manos de la UFI N°7 de Mar del Plata, que imputó al detenido por homicidio agravado por alevosía, una figura que contempla la pena máxima, ya que el ataque habría ocurrido cuando la víctima no podía defenderse.

El traslado y la muerte en el hospital

Tras la agresión, personal del SAME encontró a Larroque inconsciente y con signos vitales mínimos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó con hemorragias intracraneales severas.

Los médicos intentaron intervenirlo quirúrgicamente, pero el daño neurológico era irreversible. Murió casi tres horas después de haber sido atacado.