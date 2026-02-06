Pablo Moyano anunció un paro por tiempo indefnido en la planta de Coca Cola

Pablo Moyano encabezó una asamblea en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunció que harán un paro indefinido hasta que la firma disponga de mejoras en las condiciones laborales. La decisión se tomó este viernes 6 en una asamblea de la que participaron alrededor de 1500 empleados, además del dirigente de camioneros y el secretario gremial, Marcelo Aparicio. Los empleados exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en mejoras a las condiciones laborales y salarios acordes al esfuerzo diario. Los empleados respaldaron la medida de fuerza y reclamaron, también, condiciones laborales “dignas” y una remuneración que refleje el esfuerzo diario en una planta estratégica para la operación de la multinacional.

Pablo Moyano sobre la Reforma Laboral: "La CGT puede voltear la reforma laboral"

La medida adquiere especial relevancia en un momento delicado por las disputas con el gobierno y hacia el interior de las organizaciones sobre cómo enfrentarse tanto al poder político como el empresarial en un momento de tensión máxima por el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

Mientras tanto, representantes de la empresa no se han expresado públicamente respecto de los reclamos. Esto deja al conflicto abierto y con posibilidades de tensión prolongada si no hay avances concretos en las negociaciones.

El debate de la Reforma

La convocatoria ocurrió en contexto de rechazo por parte del sindicato a la Reforma Laboral, impulsada por el gobierno. En los últimos días antes del 11 de febrero, cuando se estima que el proyecto se debatirá en la Cámara de Senadores, los dirigentes sindicales se encuentran reafirmando su postura opositora en todos los ámbitos posibles. Asimismo, convocó a los trabajadores a manifestarse ese día. “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión este viernes 6 a las 11 de la mañana. Se citó al Consejo Directivo con el objetivo de definir una estrategia sindical unánime ante el tratamiento de la Reforma Laboral.

Reforma laboral: el Senado como campo de batalla

La reunión busca zanjar las diferencias hacia el interior de la organización y definir si la postura a tomar, de ahora en más, continuará en el camino del diálogo con los legisladores o, por el contrario, se centra en organizar marchas y paros generales en coordinación con otros gremios.

En el interior de la organización hay tensiones sobre el rumbo a seguir. Sectores ligados a dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez mantienen la idea de buscar consensos y negociar cambios técnicos al texto con gobernadores y senadores para minimizar el impacto de la reforma.

