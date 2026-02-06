Ganaron los dialoguistas: la CGT confirmó que no habrá paro general el 11 de febrero

Luego de su reunión por de la mañana del viernes 6, la CGT anunció que no habrá paro general el miércoles 11, pero sí se concentrarán en el Congreso a marchar en contra de la Reforma Laboral.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa, que la reforma que impulsa el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15 horas.

El dirigente aseguró que la solución no es gremial sino política. Por eso apuntó contra los legisladores que se encontraran debatiendo por el proyecto. “Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

Asimismo informó que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”. Según expresó, el paro general podría ser una medida utilizada más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”.

Los sindicatos habían cuestionado duramente a los gobernadores dialoguistas que se encontraban en negociaciones con el gobierno para darles su voto positivo.

Sola se pronunció tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, este viernes, donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes. Teniendo en cuenta que la medida fue evitar el paro general, se sabe que prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un paro de tal magnitud.

Además, este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto. Para ello, cuentan con el apoyo de la oposición al gobierno, quienes intentarán frenar la aprobación del proyecto, pero también podrán debatir modificaciones.

Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves último en Córdoba y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De todos modos, cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.

