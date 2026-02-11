La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como el gremio de los metrodelegados, confirmó un paro para este miércoles 11 de febrero en el marco de la movilización convocada por centrales sindicales contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Según informó el sindicato en un comunicado oficial, la medida de fuerza comenzará a las 21 horas y se extenderá hasta el cierre del servicio, que habitualmente se produce entre las 23 y 23.30, dependiendo de la línea.

Esto implica que el servicio de subtes funcionará con normalidad durante el resto del día, incluidas las horas pico, y quedará interrumpido únicamente en el tramo final de la jornada.

Qué líneas de subte estarán afectadas por el paro

El cese de actividades alcanzará a todas las líneas del subte y al Premetro. Es decir, se verán afectados los servicios de las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro.

Desde el gremio explicaron que la decisión se enmarca en el paro convocado por la CTA de lxs Trabajadorxs y en el cese de actividades dispuesto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

“Llevaremos adelante el cese del servicio en todas las líneas de Subte y el Premetro, desde las 21hs y hasta el cierre”, detallaron en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Paro de subte por la reforma laboral: qué reclaman los metrodelegados

La medida de fuerza se da en el marco de la movilización sindical frente al Congreso, donde se debate el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei.

En el texto firmado por Néstor Segovia, secretario general del gremio, y Virginia Bouvet, secretaria de la organización, la AGTSyP sostuvo que la iniciativa “representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”.

La columna de metrodelegados anunció que se concentrará en la intersección de Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo para marchar hacia el Congreso junto a otros sindicatos y organizaciones sociales.

Cuándo se restablece el servicio de subtes tras el paro

De acuerdo con lo informado por el gremio, el servicio se reanudará con normalidad al inicio de la jornada del día siguiente, ya que el paro fue planteado exclusivamente para el tramo final del miércoles.

De este modo, los usuarios deberán prever alternativas de transporte entre las 21 y el cierre del servicio, especialmente quienes regresen a sus hogares en el horario nocturno.

La medida se suma a una jornada de protestas sindicales en la Ciudad de Buenos Aires que incluye movilizaciones y posibles demoras en distintos puntos del área céntrica.