Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

La tarde de este miércoles derivó en un escenario de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Mientras en el recinto se debate la reforma laboral, la Policía Federal y Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes utilizando camiones hidrantes y agentes de infantería. Hasta el momento se registraron, al menos, cuatro efectivos heridos, siete manifestantes detenidos y múltiples denuncias que se viralizaron en redes sociales por agresiones hacia la prensa y los civiles presentes en el lugar.
