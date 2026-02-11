miércoles 11 de febrero de 2026
Marcha de la CGT 11022026
Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

Fotogalería. Organizaciones sociales y fuerzas de seguridad se enfrentaron durante la movilización contra el proyecto de ley. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma, heridos y detenidos en una jornada marcada por la aplicación del protocolo antipiquetes.

La tarde de este miércoles derivó en un escenario de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Mientras en el recinto se debate la reforma laboral, la Policía Federal y Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes utilizando camiones hidrantes y agentes de infantería. Hasta el momento se registraron, al menos, cuatro efectivos heridos, siete manifestantes detenidos y múltiples denuncias que se viralizaron en redes sociales por agresiones hacia la prensa y los civiles presentes en el lugar.

Marcha de la CGT. Fotos de Pablo Cuarterolo.

