miércoles 24 de diciembre de 2025
Tormentas en el AMBA, se inundó un conocido shopping de zona norte
FOTOGALERíA
TEMPORAL EN BUENOS AIRES

La tormenta en el AMBA en imágenes: granizo, inundaciones y caos en la Panamericana

El diluvio afectó los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que zona norte y zona oeste.

Un temporal afectó en la tarde de este martes la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con una temperatura que alcanzó los 34 grados de sensación térmica. Como consecuencia de las intensas precipitaciones, un sector de la Panamericana, a la altura de San Isidro, se inundó por completo.

El diluvio afectó los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que zona norte y zona oeste también fueron golpeadas. En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, mientras que en la intersección de la Panamericana y Avenida Marquez varios autos fueron arrastrados por la corriente y quedaron semisumergidos en la colectora.

En la noche del martes y una vez que bajó el agua, personal del Autopista del Sol inició el operativo para remover los vehículos. El shopping Unicenter resultó uno de los lugares más perjudicados en el marco de las lluvias copiosas, sufriendo filtraciones en las paredes y techos del tercer piso.

Además, conforme a la información del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 60 mil personas sufrieron pérdida de suministro eléctrico. También se dieron demoras y cancelaciones de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery, como consecuencia de los vientos y las precipitaciones.

