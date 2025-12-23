Imprescindible modificar el régimen electoral

A diciembre de 2025, la gestión del Presidente Milei llega a su mitad de mandato consolidando un cambio de paradigma estructural en Argentina. El balance combina éxitos macroeconómicos notables con un tejido social bajo fuerte presión y un escenario político en transformación.

El pilar de la gestión ha sido el ordenamiento de las cuentas públicas y el intento de eliminación de trabas estatales.

Sus logros han sido altamente significativos:

-Baja drástica de la inflación

-Superávit Fiscal Histórico

-Reducción del Riesgo País

-Desregulación ( parcial) de la economía

-Desarrollo de sectores dinámicos: agro, la minería (especialmente el litio) y el sector energético que muestran niveles de inversión y crecimiento récord.

No obstante, este proceso transformador ha generado inevitables costos afectando el consumo interno y la calidad de vida, fundamentalmente de los sectores medios y bajos, motorizando un clima de tensión política y social.

En este contexto, en las últimas elecciones, el electorado dio un fuerte respaldo al oficialismo, que pasó de ser un escuálido bloque de dos diputados a convertirse en el bloque mayoritario de la Cámara Baja, desplazando de ese rol al populismo.

Tal como lo ha expresado reiteradamente el Presidente, resta mucho por hacer. Fundamentalmente poder consagrar legislativamente los instrumentos que afirmen los cambios ya concretados, y sancionar aquellos otros que aseguren la posibilidad de prosecución del camino emprendido, a través de los cuerpos legales, tal como las reformas impositivas, previsional y laboral, entre otros.

No obstante, a este cúmulo de proyectos legislativos de transformación, debería agregarse un debate fundamental respecto al sistema electoral vigente. En la Argentina, se vota, se juzga a los gobiernos, cada dos años.

Este sistema determina que cada dos años los gobernantes deban enfocarse más en ganar la siguiente elección que en gobernar a largo plazo, sea para la renovación legislativa, como para la compulsa presidencial. Cada dos años los gobiernos deben rendir examen.

Amén del gasto elevado que supone organizar elecciones nacionales con tanta frecuencia, en muchos casos, y tal como està ocurriendo en la Argentina, los tiempos de gobierno efectivamente aplicados a una buena gestión gubernamental, amén de cortos, suponen la imprescindibilidad de lograr el favor del electorado con exagerada frecuencia.

Por tales razones, a las muy bienvenidas reformas legislativas que el actual Gobierno se propone impulsar, sería muy conveniente plantear la posibilidad de una reforma constitucional para modificar el régimen electoral, imitando el vigente en países con acendrada característica democrática.

Desde estas líneas, quien esto suscribe propone se convoque en oportunidad de las elecciones a celebrarse en el año 2027 a elegir convencionales constituyentes para resolver:

Vigencia del período presidencial de 5 años (tal como ocurre en el vecino Uruguay)

Posibilidad de una única reelección por vida

Elecciones legislativas simultáneas con la elección presidencial cada 5 años, renovando por mitades Diputados y Senadores.

Restan aun prácticamente dos años para que la sociedad argentina pueda debatir estas iniciativas que tienen tanta importancia como la sanción de las leyes transformadoras propuestos por el Gobierno.

Podría constituir un importante avance en la estructura institucional argentina.

Es de aspirar que esta propuesta pueda concitar el apoyo oficial y popular para llevarla a cabo.

De concretarse, mejoraría sustancialmente la calidad democrática y de gestión en el país. Que así sea

*Economista. Presidente honorario de la Fundaciòn Grameen Argentina.

