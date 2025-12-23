Microbiología ambiental, pieza clave para nuestro desarrollo biotecnológico

La microbiología ambiental es ya un eje estratégico para el desarrollo sostenible. Actúa como motor de crecimiento económico al no sólo impulsar nuevas industrias, sino también redefinir las demandas laborales del futuro.

En un contexto global que exige soluciones sostenibles, esta disciplina se manifiesta principalmente en dos áreas críticas: los bioinsumos y la biorremediación.

Los bioinsumos se definen como productos elaborados a partir de material de origen biológico, como microorganismos, macroorganismos, extractos vegetales o compuestos derivados, que se utilizan para potenciar la productividad, calidad y sanidad de cultivos y suelos. Funcionan como alternativas o complementos vitales a los insumos de síntesis química tradicionales.

Por su parte, la biorremediación constituye un conjunto de tecnologías biotecnológicas que emplean organismos vivos -principalmente bacterias, hongos, levaduras y plantas- o sus enzimas, para degradar, transformar o remover contaminantes peligrosos del suelo, el agua y el aire, con el objetivo primordial de restaurar el equilibrio ecológico y mitigar riesgos para la salud humana.

El panorama económico para estas tecnologías es sumamente prometedor. El mercado global de la biorremediación, valorado en 14.860 millones de dólares en 2023, proyecta alcanzar los 35.300 millones para 2032, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 10,1%.

En sintonía, el mercado de bioinsumos en América latina se posiciona como epicentro global liderado por Brasil.Se prevé que su volumen puede triplicarse en la próxima década, con una tasa de crecimiento proyectada del 9,49% entre 2025 y 2034.

Este crecimiento exponencial impacta de manera directa en la necesidad de servicios analíticos especializados. Los laboratorios ambientales se enfrentan al reto de transitar desde los parámetros físico-químicos tradicionales hacia la gestión de sistemas biológicos complejos.

El manejo de organismos vivos introduce variables de viabilidad y crecimiento que requieren una experticia técnica superior, especialmente ante marcos regulatorios cada vez más exigentes.

En el ámbito normativo, las regulaciones tanto en Europa como en la Argentina están elevando los estándares de control. Un ejemplo crítico es la exigencia de tolerancias bajas en los ensayos microbiológicos. Los valores hallados no deben diferir en más de un 15% de lo declarado, una precisión difícil de alcanzar sin un control estricto de equipamiento, reactivos y materiales.

Para los bioinsumos, se establecen concentraciones mínimas rigurosas, como el requisito de mantener al menos 10 a la octava unidades formadoras de colonias por mililitro o gramo hasta la fecha de vencimiento del producto.

En cuanto a la biorremediación, las normativas exigen demostrar fehacientemente que la reducción del contaminante es producto de la actividad microbiana y no de procesos abióticos, lo cual demanda análisis funcionales avanzados y la cuantificación de genes catabólicos mediante técnicas de biología molecular.

Metales pesados, un enemigo oculto

Esta evolución tecnológica abre ventanas de oportunidad inmensas para los laboratorios que logren alinearse con la sostenibilidad y ofrecer servicios de mayor valor agregado.

El proceso analítico debe cubrir ahora todas las etapas de la intervención ambiental: desde el recuento inicial de microorganismos degradadores nativos para decidir si se opta por la bioaumentación o la atenuación natural, pasando por el monitoreo del inóculo para confirmar la supervivencia de las cepas introducidas, hasta el control final de la biomasa microbiana.

Finalmente, este cambio de paradigma conlleva una demanda sin precedentes de profesionales altamente especializados. El mercado requiere expertos en microbiología ambiental que posean conocimientos sólidos en bases biológicas, bioprocesos, bioinformática y metagenómica, además de capacidades en gestión de proyectos y riesgos biotecnológicos.

*Directora de la Maestría en Microbiología Ambientaldel Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT)