Capilla del Monte volvió a instalarse en la agenda turística y cultural con la llegada de una nueva edición del Festival Alienígena, un evento que combina turismo, curiosidad científica y folklore popular. En ese contexto, el investigador y escritor Ricardo González Corpancho analizó el fenómeno Ovni y su impacto en Córdoba, una provincia que desde hace décadas es referencia internacional para los estudios sobre objetos voladores no identificados.

El especialista sostiene que el interés social crece y que el fenómeno dejó de ser un tabú. A su entender, la combinación de testimonios, investigaciones y el atractivo natural del norte cordobés consolidó a Capilla del Monte como un destino singular que mezcla naturaleza, mística y turismo.

—Se suele hablar de creer o no creer en los Ovni. Usted plantea que el enfoque debería ser otro. ¿Por qué?

—En periodismo, las afirmaciones deben basarse en pruebas, indicios e información. La creencia es otra cosa. En el fenómeno Ovni hay fotografías, filmaciones, ecos de radar y testimonios de pilotos, físicos y militares. No se trata de una fantasía colectiva, aunque exista folklore alrededor del tema. Capilla del Monte creció mucho también por su naturaleza y su belleza, no todo es ufológico, pero la casuística de avistamientos es muy amplia.

—¿Cómo fue su primer acercamiento al fenómeno?

—Comencé a investigarlo en Perú tras un avistamiento cuando era niño. Con el tiempo dejé mi trabajo en el sector privado para dedicarme a investigar y difundir estos casos. En los años ‘80 y ‘90 el tema era tabú; hoy hay mayor apertura y eso se nota también en Argentina.

—¿Por qué Capilla del Monte es considerada el “Roswell argentino”?

—Porque los reportes no empiezan en los años ‘80, sino mucho antes. Desde los ‘70 hay registros de avistamientos y el caso del cerro Pajarillo marcó un antes y un después. Es un lugar comparable con sitios emblemáticos del mundo como Roswell o Monte Shasta.

González Corpancho remarca que la apertura cultural hacia estos temas se amplió en las últimas décadas. Artistas, políticos y figuras públicas hablan del fenómeno sin el estigma de otros tiempos, lo que —según explica— refleja un cambio de mentalidad global. Además, sostiene que el fenómeno también tiene impacto económico y turístico. Capilla del Monte se transformó en una ciudad impulsada por visitantes atraídos, tanto por su entorno natural, como por su fama ligada a lo inexplicable.

—¿Cómo es el llamado “protocolo de contacto” que investigan?

—Primero está el avistamiento, luego la identificación y el análisis. En algunos casos se intenta interactuar con el fenómeno. He invitado a periodistas e investigadores a experiencias en Argentina, Chile o Estados Unidos donde se registraron eventos que luego se publicaron en libros y medios.

—¿Cuál fue la experiencia más impactante que presenció?

—En un encuentro programado en Monte Shasta vimos una figura de aspecto humano de más de dos metros y medio. Había periodistas, médicos y especialistas presentes que luego dieron testimonio. Fue una experiencia que marcó profundamente nuestra investigación.

—¿Qué tipo de fenómenos se reportan en la zona de Capilla del Monte?

—Se habla de luces y objetos en el cielo, especialmente en zonas como el cerro Uritorco, Los Terrones o Los Mogotes. Algunos testigos describen luces que descienden, iluminan vehículos o se aproximan a personas. No decimos que sean naves extraterrestres, hablamos de fenómenos anómalos no identificados.

—¿Qué falta para que exista una validación científica definitiva?

—La ciencia necesita repetición y validación bajo protocolo. El fenómeno es esquivo a eso. Existen documentos desclasificados y testimonios de alto nivel, pero la prueba científica definitiva aún no llegó. Cuando eso ocurra, cambiará todo.

En primera persona

Ricardo Gonzalez Carpancho (1974) nació en Lima pero vive en Capilla del Monte hace 10 años, aproximadamente.

Cuenta con una veintena de libros editados sobre el fenómeno del contactismo extraterrestre, las ciudades intraterrenas y experiencias en lugares considerados de contacto. Algunas de sus obras también han sido traducidas al francés, portugués e italiano.

Desde 2017 organiza en Capilla del Monte el Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos del que han participado reconocidos investigadores como el fallecido Fabio Zerpa, JJ Benítez, Paul Hynek y Nestor Burlanda, entre otros.

Junto a su pareja, Sol Sanfelice, forma el dúo electrónico espiritual Mintaka a través del cual musicalizan mantras y grabaron canciones inspiradas en el cosmos o personajes como Nicolas Roerich y Nikola Tesla.

Este domingo, a las 17, se llevará a cabo el taller “Protocolos de contacto” en la Sala Poeta Lugones del Cine Teatro Enrique Muiño, en el marco del Festival Alienígena.