De Loredo: “Llaryora profundiza el perfil peronista en la provincia menos peronista del país”

El diputado nacional Rodrigo de Loredo trazó un diagnóstico crítico sobre el panorama político de Córdoba y el posicionamiento de la oposición de cara al 2027. En radical reapareció públicamente tras los fuertes dichos de Luis Juez en un programa de streaming, donde aseguró que estaba al tanto de que De Loredo había pactado con el peronismo bajarse la fórmula para la gobernación y disputar la elección municipal.

“No es algo de lo que tenga que opinar. Priorizo la unidad de la oposición: no quiero ser funcional al peronismo”, sostuvo en diálogo con Perfil Córdoba. Por el contrario, De Loredo se centró en el panorama provincial y sostuvo que el peronismo atraviesa un desgaste estructural, cuestionó el rumbo de la gestión de Martín Llaryora y afirmó que el proceso electoral se definirá en un contexto de fuerte competencia opositora y disputa por liderar el cambio político en la provincia.

En ese sentido, De Loredo sostuvo que la oposición atraviesa una etapa de competencia interna por el liderazgo político y que ese proceso se definirá con el correr de los meses. “Falta un año y estamos trabajando para posicionarnos. Cada uno está compitiendo para llegar lo mejor posible a fin de año. Algunos lo hacen apoyándose en la marca de La Libertad Avanza y otros lo hacemos con dirigentes del territorio y con una agenda provincial”, explicó.

Además, remarcó que busca consolidar una estrategia basada en propuestas y presencia territorial. “Yo lo hago con mi propia impronta, recorriendo la provincia, proponiendo y provincializando el discurso”, afirmó.

Encuestas y escenario electoral

El dirigente radical señaló que las encuestas marcan un escenario competitivo dentro de la oposición y anticipó que la disputa será intensa. “Estoy muy bien posicionado en las encuestas y creo que hay una expectativa de cambio muy fuerte en Córdoba”, aseguró. Y agregó: “La marca de La Libertad Avanza tiene un crecimiento importante, pero nosotros estamos trabajando para construir una alternativa sólida desde la provincia”. Según su análisis, el año electoral estará marcado por tensiones y competencia política constante. “Va a ser un año intenso. La presión y la disputa van a crecer en todos los espacios”, anticipó.

Críticas a la gestión de Llaryora



El foco más duro de sus cuestionamientos estuvo dirigido al gobierno provincial, al que acusó de profundizar la identidad peronista en un distrito que —según su visión— demanda un cambio. “Lo veo muy acelerado a Llaryora, casi en campaña permanente. Ha peronizado el gabinete y está profundizando el perfil peronista en la provincia menos peronista del país”, afirmó.

También cuestionó decisiones de gestión y el rumbo político del Ejecutivo. “Tiene muchos errores de gestión y un desgaste que incluso excede su propia responsabilidad. Carga con el desgaste de 30 años de peronismo en Córdoba”, sostuvo. En ese sentido, De Loredo consideró que el oficialismo dependerá más de la fragmentación opositora que de sus propios logros. “Depende más de la pelea nuestra (la oposición) que de lo que pueda mostrar como gestión”, señaló.

Cambio político y clima social



El diputado aseguró que el clima social en Córdoba muestra una tendencia favorable a la alternancia. “Nunca vi encuestas con este nivel de posicionamiento sobre la necesidad de cambio con tanta anticipación. Supera el 70% de los cordobeses”, afirmó.

Para el dirigente radical, el desafío será canalizar esa demanda en una propuesta política competitiva. “Estamos frente a un proceso de cambio que se va a profundizar y que va a marcar la agenda política del próximo año”, concluyó.