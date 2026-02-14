Cachanosky: "Estamos teniendo inflación con estancamiento en la economía"

El economista Roberto Cachanosky advirtió que “estamos en un proceso de aumento de la tasa de inflación con estancamiento en el nivel de actividad económica”.

Abogado laboralista sobre el "banco de horas": "No conciben la vida de uno por fuera del trabajo"

¿Recesión con inflación?

“La pregunta que hay que hacerse en este momento es si la economía argentina está en recesión con inflación”, planteó en el comienzo de un video publicado en “X”.

Y luego comenzó a responder el interrogante: “Si uno mira los datos de inflación del año 2025 hasta enero de este año se va a encontrar con que a partir de junio del año pasado la inflación está continuamente en ascenso”.

“O sea viene del 1,5 y termina casi en el 3% en el mes de enero, casi duplicó la tasa de inflación desde junio hasta enero”, enfatizó el consultor.

EMAE

“Pero al mismo tiempo (está) la actividad económica, que se llama Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), donde la economía está totalmente estancada, es plana por completo”, prosiguió mientras mostraba otro gráfico.

Aracre sobre el 2,9% de inflación de enero: "Casi todos los consultores le erramos bastante"

“Caída en los puestos de trabajo”

“A eso hay que agregarle la caída en los puestos de trabajo, que informa el Ministerio de Trabajo obviamente, donde el sector privado desde noviembre de 2023 hasta el último dato que es noviembre de este año, en estos dos años el sector privado formal perdió 196 mil puestos de trabajo”, precisó Cachanosky.

“Cerraron 15 mil empresas”

“En síntesis yo diría que estamos teniendo inflación con estancamiento en la economía, o sea estancamiento con inflación, pérdidas de puestos de trabajo y además un último dato desde noviembre del 23 hasta agosto que es el último dato que da ARCA cerraron 15 mil empresas”, detalló.

“No estamos en un proceso ni de recuperación económica, ni de crecimiento ni nada que se le parezca. Estamos en un proceso de aumento de la tasa de inflación con estancamiento en el nivel de actividad económica”, finalizó Cachanosky.