Caso Cecilia: el Gobierno solicitó trasladar a los Sena a cárceles federales por su “alto perfil”

El Gobierno del Chaco formalizó ante autoridades nacionales el pedido para trasladar a Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena a unidades del Servicio Penitenciario Federal, luego de que los tres fueran condenados a prisión perpetua en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La solicitud se enmarca en una estrategia oficial que apunta a reforzar los niveles de seguridad y a modificar las condiciones de detención de los condenados.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, quien sostuvo que la decisión responde a una definición política vinculada a la gravedad del caso y a su impacto institucional.

Pedido formal al sistema penitenciario federal

Durante su exposición, el funcionario confirmó que la Provincia remitió una nota al director nacional del Servicio Penitenciario Federal solicitando el traslado de los tres condenados, quienes actualmente permanecen alojados bajo custodia del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social del Chaco.

En el documento, el Ejecutivo provincial argumentó que el pedido se basa en la situación procesal de los imputados, quienes ya recibieron condenas a prisión perpetua, y en la existencia de investigaciones federales que también los involucran.

El texto oficial remarca además que los detenidos reúnen características que los ubican como internos de “alto perfil”, al mencionar antecedentes previos a su detención, vínculos políticos y la fuerte repercusión pública que generó el caso. Según el planteo, esas condiciones justificarían su alojamiento en establecimientos penitenciarios federales con mayores estándares de control y seguridad.

Argumentos del Gobierno provincial

Matkovich explicó que la solicitud fue analizada tras encuentros con funcionarios nacionales que visitaron la provincia y aseguró que el objetivo es trasladar a los condenados a unidades con mayores recursos operativos.

“Vamos a acompañar este pedido porque entendemos que a estos delincuentes hay que tenerlos lejos de la provincia, bajo la órbita del sistema penitenciario federal”, expresó el ministro durante la conferencia.

El funcionario también señaló que el Ejecutivo provincial se puso a disposición de las autoridades nacionales para aportar documentación o información adicional que facilite la evaluación del traslado.

La condena que reactivó el planteo

La solicitud del Gobierno chaqueño se produjo días después de que la jueza técnica Dolly Fernández dictara prisión perpetua para César Sena como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y para Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios del crimen ocurrido en junio de 2023.

La sentencia ratificó el veredicto unánime del jurado popular y rechazó los planteos de nulidad e inconstitucionalidad impulsados por las defensas. Además, confirmó condenas contra otros imputados por encubrimiento y dispuso diversas medidas de protección para la familia de la víctima.

El fallo estableció que los tres principales condenados continúen detenidos en el sistema penitenciario provincial, sin posibilidad de traslado sin autorización judicial, lo que implica que cualquier cambio en su lugar de alojamiento deberá ser avalado por la Justicia.

Definición en manos de Nación

El eventual traslado dependerá ahora de la disponibilidad de cupos en unidades federales y del análisis que realicen las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. En la solicitud, el Gobierno provincial dejó abierta la posibilidad de que el destino de los condenados sea determinado por la propia administración nacional.

Mientras se aguarda una respuesta oficial, Acuña, Emerenciano Sena y César Sena continúan detenidos en establecimientos provinciales, en el marco de la etapa de ejecución de la condena por uno de los casos judiciales más resonantes de la historia reciente del Chaco.