Baja de la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados nacionales por Chaco

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este jueves con la aprobación del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones, en una sesión que se extendió durante varias horas y estuvo atravesada por fuertes cruces políticos y debates sobre el abordaje de la delincuencia juvenil.

El resultado reflejó el acompañamiento del oficialismo nacional junto a bloques aliados y sectores dialoguistas, mientras que Unión por la Patria mantuvo una postura unificada de rechazo, argumentando que la medida prioriza un enfoque punitivo por sobre políticas de contención social.

Cómo votaron los diputados nacionales por Chaco

La delegación chaqueña quedó dividida al momento de la votación. Cuatro legisladores acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, mientras que tres se pronunciaron en contra.

Entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentran Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini (UCR), junto con Carlos García y Rosario Goitía (La Libertad Avanza). Desde estos sectores sostuvieron la necesidad de actualizar el régimen vigente y brindar herramientas para enfrentar delitos cometidos por menores de edad, además de reforzar la protección de las víctimas.

Aldo Leiva: "A los 14 años no hay posibilidad de que uno pueda discernir entre lo que está bien o mal"

En contrapartida, votaron en contra Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva (Unión por la Patria), quienes cuestionaron el impacto social de la medida y advirtieron sobre posibles consecuencias negativas en términos de inclusión y reinserción juvenil.

Qué propone la reforma del Régimen Penal Juvenil

El proyecto, promovido desde el Ministerio de Seguridad, establece la reducción de la edad de punibilidad y contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, con el objetivo de diferenciarlos del sistema penitenciario para adultos.

La iniciativa también incorpora penas alternativas, programas de reinserción social y nuevos derechos para las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Además, prevé una partida presupuestaria estimada en $23.739 millones destinada a la implementación del nuevo esquema.

El Gobierno del Chaco confirmó el pago de la ayuda escolar 2026: cuándo se acreditará y quiénes la cobran

Otro de los puntos centrales es la prohibición de alojar a adolescentes en establecimientos penitenciarios junto a detenidos mayores de edad, en línea con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La voz chaqueña en el recinto

Durante el debate parlamentario, el diputado nacional Aldo Leiva fue el único legislador del Chaco que intervino como orador. En su exposición, expresó fuertes críticas al proyecto y cuestionó su efectividad para reducir la inseguridad. “Esto que estamos por votar hoy no tiene ninguna posibilidad de generar justicia para esas familias”, sostuvo el legislador, quien planteó que el encarcelamiento temprano podría profundizar los procesos de exclusión social.

Además, señaló que los adolescentes no cuentan con la madurez necesaria para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. “No es encarcelando, no es estigmatizando cómo vamos a rescatar a esos jóvenes que delinquen. Muy por el contrario, estamos dando la herramienta para mejorar su capacidad delictiva”, afirmó.

Corrientes, entre las pocas que recuperaron recaudación tras el cambio de Gobierno

Un debate que continúa en el Senado

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda política nacional y generó posturas contrapuestas en distintos sectores sociales. Mientras encuestas recientes muestran respaldo ciudadano a la reducción de la edad penal, organizaciones vinculadas a la defensa de derechos de la niñez alertaron sobre los riesgos de una política centrada en el endurecimiento de penas.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde continuará el tratamiento legislativo que definirá si la reforma del Régimen Penal Juvenil se convierte finalmente en ley.