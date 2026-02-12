El Gobierno del Chaco confirmó el pago de la ayuda escolar 2026: cuándo se acreditará y quiénes la cobran

El Gobierno del Chaco informó que el próximo 20 de febrero, desde las 21 horas, se acreditará el pago de la ayuda escolar 2026, un beneficio destinado a trabajadores de la administración pública provincial con hijos en edad escolar.

Según detallaron desde el Ejecutivo, el aporte económico será de 31.000 pesos por hijo, mientras que para los agentes estatales que tengan hijos con discapacidad el monto ascenderá a 124.000 pesos, en el marco de una política que busca reforzar el acompañamiento a las familias y promover la inclusión.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la ayuda escolar forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el ingreso familiar en un período del año que suele implicar mayores erogaciones económicas. En ese sentido, destacaron que el beneficio está destinado a cubrir parte de los gastos vinculados al comienzo del ciclo lectivo, como la compra de útiles, uniformes, calzado y otros elementos necesarios para la escolarización.

Además, desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión de realizar la acreditación antes del inicio de clases apunta a brindar mayor previsibilidad a los trabajadores estatales. La medida, indicaron, busca facilitar la planificación de la economía familiar y permitir que las familias chaqueñas puedan organizar con anticipación las compras escolares.