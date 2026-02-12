Zdero respaldó la reforma laboral y pidió “dejar atrás recetas que fracasaron”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, expresó su respaldo a la media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación y aseguró que se trata de una herramienta necesaria para transformar el actual esquema del mercado laboral argentino y promover la generación de trabajo formal.

El mandatario provincial sostuvo que la normativa vigente responde a una realidad que ya no coincide con el contexto productivo actual. En ese sentido, afirmó que la legislación laboral “quedó vetusta frente a las nuevas modalidades de trabajo y a los desafíos que plantean los tiempos actuales”. Para el jefe del Ejecutivo chaqueño, la aprobación parcial del proyecto representa una oportunidad para revisar políticas que, según su visión, no lograron revertir los problemas estructurales del empleo en el país.

Zdero argumentó que en la última década se profundizaron fenómenos como la precarización laboral y la falta de generación de puestos de trabajo registrados. En ese marco, cuestionó a sectores políticos que, según planteó, contaron con mayorías legislativas en el pasado y no impulsaron cambios en la normativa vigente.

Críticas a los incidentes durante el debate en el Congreso

El gobernador también se refirió a los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante la jornada en la que se trató la Ley de Modernización Laboral. Al respecto, criticó los hechos de violencia y sostuvo que algunos manifestantes intentaron impedir el desarrollo del tratamiento parlamentario mediante ataques a las fuerzas de seguridad y acciones que calificó como cercanas a lo delictivo.

En paralelo, Zdero defendió el proceso legislativo y remarcó la importancia de debatir reformas estructurales dentro de los canales institucionales. En esa línea, señaló que las discusiones deben darse en el ámbito democrático y parlamentario.

Impulso al sector privado para generar empleo

El gobernador enmarcó la reforma laboral dentro de un conjunto de medidas que, a su entender, apuntan a dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, insistió en que el crecimiento del empleo no debe depender exclusivamente del Estado.

Zdero planteó la necesidad de avanzar hacia un Estado eficiente, con trabajadores bien remunerados, pero advirtió que la expansión del empleo público no puede convertirse en la única respuesta frente a la falta de oportunidades laborales. En esa línea, consideró fundamental acompañar al sector privado para facilitar la contratación de jóvenes, adultos mayores y personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Diálogo político y expectativa por la sanción definitiva

El mandatario provincial confirmó que mantuvo conversaciones con dirigentes nacionales y funcionarios vinculados al tratamiento del proyecto, entre ellos el ministro Diego Santilli, con quien intercambió opiniones en la previa del debate en la Cámara alta. Según indicó, algunos planteos realizados desde las provincias fueron considerados durante la discusión legislativa.

Por último, Zdero se mostró optimista respecto del futuro del proyecto y expresó su confianza en que la iniciativa obtendrá la sanción definitiva en el Congreso. Afirmó que el resultado electoral nacional refleja una demanda social de cambios estructurales y sostuvo que esa voluntad también se está manifestando en el ámbito parlamentario.