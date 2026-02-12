Cristian Jerónimo: “La reforma laboral busca tapar el fracaso del plan económico”

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo que la media sanción que obtuvo la ley de reforma laboral en el Senado busca “tapar” ante la opinión pública el “fracaso” del plan económico del Gobierno.



“Con esto buscan tapar lo que realmente sucede en la Argentina, que es que el plan económico del Gobierno ya fracasó. Todos los días se cierran empresas y se pierden puestos de trabajo y es porque la economía no funciona”, aseguró en declaraciones Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además señaló que la aprobación de la reforma laboral se logró “por la irresponsabilidad de muchos senadores y la complicidad de gobernadores que dicen defender a los trabajadores y a la hora de la verdad terminan dándoles la espalda”.

Jerónimo consideró que la reforma no generará empleos formales porque “el Gobierno no tiene un modelo productivo, y solo se sostiene desde la especulación financiera y la apertura indiscriminada de importaciones”.

“Instancia judicial”

“No vamos a permitir que se avasalle ningún derecho de los trabajadores, todavía nos queda la instancia de la Cámara de Diputados. Habrá que agotar toda la capacidad de hablar con los diputados y también con los gobernadores”, advirtió Jerónimo.

“Sabemos que en las provincias la están pasando mal pero no se pueden dejar de lado las convicciones por la coparticipación o por cosas que el Gobierno igual termina no dándoselas”, agregó.

Por última anticipó que en el caso de que el proyecto sea aprobado en Diputados, a la CGT le quedará “la instancia judicial porque esta ley tiene muchos artículos inconstitucionales”.