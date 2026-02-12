Reforma laboral: así votaron los senadores de Chaco en el Senado

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional obtuvo media sanción en el Senado luego de una extensa sesión que se extendió durante más de doce horas y que dejó en evidencia las posiciones políticas en el Nordeste argentino. El proyecto consiguió 42 votos afirmativos y 30 negativos, superando el número necesario para avanzar hacia la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

El debate parlamentario estuvo atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, con el respaldo de bloques dialoguistas que resultaron clave para la aprobación de una de las principales iniciativas económicas del presidente Javier Milei.

Respaldo total de los senadores de Corrientes

Los senadores correntinos votaron de manera unificada a favor de la iniciativa oficial. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, acompañó el proyecto, al igual que su compañera de bancada Gabriela Valenzuela.

El proyecto de reforma laboral tiene media sanción: cómo votaron los senadores correntinos

También votó afirmativamente el legislador Carlos “Camau” Espínola, integrante de un bloque provincial que ha mantenido posiciones cercanas al oficialismo en debates vinculados a la agenda económica y productiva.

El acompañamiento pleno de la representación correntina reflejó una coincidencia política en torno a la necesidad de modificar el régimen laboral vigente, uno de los ejes centrales del programa económico nacional.

Votación dividida entre los senadores de Chaco

La postura de los senadores chaqueños evidenció un escenario político diferente. El representante de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, votó a favor del proyecto, consolidando el respaldo al Gobierno nacional dentro de la delegación provincial.

En la misma línea se posicionó la senadora radical Silvana Schneider, quien también apoyó la reforma y se alineó con la postura mayoritaria de la Unión Cívica Radical a nivel nacional.

Asistencia para despedidos de Alal: no pagarán la luz y recibirán ayuda alimentaria en Goya

La única voz disidente fue la del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, integrante del bloque justicialista, quien votó en contra del proyecto junto a la mayoría de Unión por la Patria y otros espacios opositores que cuestionaron el alcance de la iniciativa.

Las claves del debate por la reforma laboral

Desde el oficialismo sostienen que la reforma laboral busca reducir la litigiosidad, promover la formalización del empleo y generar condiciones para la inversión privada. En cambio, sectores sindicales y el peronismo advierten que el proyecto podría implicar una flexibilización de derechos laborales.

Durante el tratamiento parlamentario se incorporaron modificaciones producto de negociaciones con gobernadores y gremios. Entre los puntos más relevantes, se mantuvo el aporte solidario a los sindicatos con un tope del 2% durante dos años, se conservaron las cargas destinadas a obras sociales y se establecieron límites al aporte obligatorio a cámaras empresariales. Además, se ratificó que el sistema bancario continuará siendo el único autorizado para el pago de salarios.

Con la media sanción obtenida, la reforma laboral 2026 será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará consolidar su aprobación dentro del actual período legislativo.