El proyecto de reforma laboral tiene media sanción: cómo votaron los senadores correntinos

El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y le dio media sanción tras una extensa sesión que se prolongó durante más de doce horas. El resultado final fue de 42 votos afirmativos y 30 negativos, con la presencia de 72 legisladores.

En ese marco, los tres senadores que representan a Corrientes acompañaron el proyecto en general. Eduardo Vischi (UCR), Gabriela Valenzuela (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) votaron a favor de la iniciativa, que ahora será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La primera victoria parlamentaria del año

Con este resultado, el oficialismo consiguió su primera victoria parlamentaria de 2026 en el inicio del período de sesiones extraordinarias. El respaldo de bloques dialoguistas fue clave para inclinar la balanza y dejar en minoría al kirchnerismo durante la votación.

Asistencia para despedidos de Alal: no pagarán la luz y recibirán ayuda alimentaria en Goya

Para alcanzar el quórum y asegurar los apoyos necesarios, el Gobierno aceptó más de 20 modificaciones al texto original. Durante el debate, se destacó que la propuesta busca dinamizar el mercado laboral y actualizar el marco legal vigente.

Negociaciones con provincias y sindicatos

Uno de los puntos centrales de la negociación previa estuvo vinculado al Impuesto a las Ganancias. Los gobernadores obtuvieron garantías de que no habrá recortes en este tributo coparticipable, un aspecto clave para las finanzas provinciales.

Desde el sector sindical, en tanto, se confirmó la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales y del denominado aporte solidario. Sin embargo, distintos gremios mantienen objeciones a varios artículos y ya anunciaron movilizaciones frente al Congreso y protestas en distintos ámbitos.

El debate continuará ahora en Diputados, donde la reforma deberá conseguir la aprobación definitiva para convertirse en ley.