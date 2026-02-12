La parroquia defendió su actuación tras la polémica por el matrimonio religioso de una pareja trans

La Parroquia Nuestra Señora de Pompeya difundió un comunicado oficial tras la controversia generada por la celebración del matrimonio religioso de una pareja trans en Corrientes. El pronunciamiento llegó después de que el Arzobispado de Corrientes anticipara la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias vinculadas al caso. En el documento, la parroquia aseguró que la celebración se realizó siguiendo la “orientación pastoral y normas eclesiales del ordinario” y consideró necesario aclarar aspectos vinculados al sacramento ante las versiones públicas que circularon en los últimos días.

El comunicado, publicado por El Litoral, remarcó que el matrimonio cristiano requiere condiciones canónicas esenciales de validez y licitud. En ese sentido, señaló que no se trata solo de una ceremonia formal, sino de verificar que los contrayentes sean hábiles, no exista impedimento canónico y exista consentimiento verdadero.

Por respeto a la intimidad de las personas involucradas, la parroquia indicó que no brindará detalles del caso ni alimentará especulaciones públicas. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con una “acogida pastoral auténtica”, unida a la doctrina del sacramento.

Refuerzo de procedimientos y respuesta al Arzobispado

En el mismo documento, la institución informó que reforzará los procedimientos de entrevista, preparación y verificación para resguardar la celebración de los sacramentos y evitar confusión dentro de la comunidad.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Arzobispado de Corrientes anunciara que podría aplicar advertencias o medidas disciplinarias formales tras el rito celebrado en la capital provincial. Según la sede arzobispal, la institución actuará conforme al Derecho Canónico y señaló que no recibió la documentación eclesiástica requerida para el tratamiento del caso.