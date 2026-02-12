Misiones cuestiona la desregulación de la yerba y alerta por pérdidas millonarias

La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa un escenario complejo por las decisiones del Gobierno nacional que impactan en las economías regionales. La caída del consumo y la pérdida de competitividad se combinaron con la desregulación del precio de la yerba mate, medida que el sector considera el detonante de una crisis profunda.

El ministro Facundo López Sartori cuestionó la mirada centralista de las políticas nacionales y afirmó que desregular el mercado desde Buenos Aires “es como manejar el tractor desde un escritorio”. Según explicó Agro Misiones, la falta de intervención estatal dejó a los productores expuestos a una negociación desigual frente a grandes compradores.





Inversión privada impulsa a Formosa como polo químico del NEA con energía renovable

Productores en desventaja y caída del precio

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores de hoja verde que hoy negocian con un número reducido de grandes molinos. El funcionario advirtió que la brecha entre lo que pide el productor y lo que pagan las empresas se amplió de manera drástica: “Lo que antes se pagaba unos 50 centavos de dólar, hoy no llega a 20 centavos. Es desesperante la situación”.

López Sartori sostuvo que la eliminación del rol regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó al sector sin un precio de referencia que ordene el mercado. “El INYM protegía el mercado interno y generaba un precio justo para el productor. Hoy los productores se enfrentan al libre mercado con pocos compradores”, explicó.

El ministro también cuestionó declaraciones del Gobierno nacional que celebraron la baja del precio de la materia prima. “Es un error y una contradicción: el consumidor no vio una baja equivalente, mientras el productor sí sufrió la pérdida”, remarcó.

Abogado laboralista sobre el "banco de horas": "No conciben la vida de uno por fuera del trabajo"

Impacto económico y gestiones sin respuesta

El funcionario aseguró que la provincia registró pérdidas cercanas a $300.000 millones, con impacto directo en toda la cadena productiva y en la economía regional. En este contexto, el Gobierno misionero trabaja con cooperativas e industrias para alcanzar acuerdos que garanticen precios mínimos y sostengan la actividad. Sin embargo, López Sartori insistió en que la solución depende de decisiones nacionales y reclamó mayor presencia del Ejecutivo en el territorio para escuchar a los trabajadores del sector.