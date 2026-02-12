Corrientes ofrece el Parque Industrial de Ituzaingó a Corea como polo para inversiones tecnológicas

El gobernador de Juan Pablo Valdés recibió al embajador de Corea del Sur en Argentina, Lee Yong Soo, con el objetivo de posicionar al Parque Industrial y el Puerto de Ituzaingó como destino estratégico para la inversión extranjera directa. La visita se enmarca en una misión orientada a identificar nuevos territorios para la radicación de empresas tecnológicas coreanas.

Según explicó el mandatario provincial, la recorrida formó parte de una estrategia para atraer capitales asiáticos y relocalizar operaciones tecnológicas actualmente instaladas en el sur del país hacia Corrientes, según destacó Diario Época.

Plataforma logística y diversificación productiva

Las empresas coreanas analizan una reconfiguración logística que prioriza tres ventajas competitivas de la provincia: seguridad jurídica y fiscal, disponibilidad de energía y cercanía con el Mercosur. Este escenario permitiría convertir a Corrientes en una plataforma de exportación hacia Brasil, Uruguay y Paraguay.

Durante la visita, la comitiva diplomática puso especial atención en la forestoindustria y el potencial exportador del puerto de Ituzaingó. El embajador destacó que, si bien la inversión coreana en Argentina se concentra hoy en el litio, Corrientes ofrece oportunidades para diversificar capitales en infraestructura y manufactura forestal. “Buscamos que los productos de Corrientes se exporten a Corea a través de este puerto”, señaló.

Agenda internacional y cooperación cultural

La visita forma parte de una estrategia internacional más amplia que incluye misiones comerciales hacia India y vínculos con Austria, con el objetivo de posicionar la producción local en mercados globales. El plan contempla además un intercambio cultural bilateral, que prevé llevar expresiones correntinas como el chamamé y los carnavales a Corea y recibir delegaciones artísticas coreanas en la provincia.

El embajador remarcó la importancia de profundizar estos lazos y adelantó que se trabaja en la llegada de un equipo cultural coreano a Corrientes el próximo año.