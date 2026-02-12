Asistencia para despedidos de Alal: no pagarán la luz y recibirán ayuda alimentaria en Goya

Luego del cierre de la histórica hilandería Alal en la ciudad de Goya, el Gobierno provincial y el municipio confirmaron medidas urgentes de asistencia para las familias afectadas por los despidos. La ministra de Industria Mariel Gabur y el intendente Mariano Hormaechea anunciaron que el Estado garantizará el suministro eléctrico y la entrega de alimentos para amortiguar el impacto social.

Las autoridades recibieron a los operarios despedidos frente a la Municipalidad y transmitieron la preocupación del gobernador Gustavo Valdés ante una situación que tomó por sorpresa al Ejecutivo provincial. En paralelo, comenzaron gestiones con la empresa para avanzar en una solución al conflicto.

Asistencia inmediata y negociación por indemnizaciones

Entre las medidas anunciadas, se confirmó que los trabajadores despedidos no sufrirán cortes de energía eléctrica y que el costo del servicio será cubierto como parte del esquema de asistencia. Además, el municipio y la provincia entregarán módulos alimentarios a los operarios que llevan semanas sin ingresos, en un contexto de creciente preocupación por la cercanía del inicio del ciclo lectivo.

En cuanto a las indemnizaciones, la ministra Gabur recordó que el pago corresponde legalmente a la empresa, aunque el Gobierno provincial interviene para garantizar que se cumpla la normativa. La funcionaria evitó anticipar definiciones, pero ratificó el compromiso de acompañar a los trabajadores dentro de las posibilidades del Estado.

La expectativa está puesta en una audiencia clave prevista para el 11 de febrero, en la que la firma deberá presentar una propuesta formal para resolver el conflicto. En Goya, la preocupación crece porque el cierre de la textil no solo afecta el empleo directo, sino también el consumo y la actividad económica de toda la ciudad.