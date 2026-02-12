Passalacqua acompañó los preparativos del Festival del Verano en el balneario "El Francés"

El gobernador Hugo Passalacqua visitó este jueves el balneario-camping El Francés, en la localidad de General Urquiza, donde este domingo 15 de febrero desde las 14 horas se realizará el 5° Festival del Verano, con propuestas artísticas y recreativas para toda la familia, informó el Gobierno de Misiones.

Festival del Verano

El mandatario, que estuvo acompañado por la intendenta Fátima Cabrera, recorrió el predio municipal ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 12, camino a Santo Pipó, y supervisó los preparativos del evento que contará como número central con Cristian y La Ruta, además de las presentaciones de Eze Vera y su grupo y la Banda La Estación 13 de Oberá.

La organización dispondrá de transporte para los visitantes desde las 13, con salidas desde el Barrio Industrial y Colonia Gisela, informó un comunicado oficial.

“Más allá de la fiesta del domingo, que va a estar fabulosa, el lugar es realmente fantástico. Hay que venir a vivirlo porque desde la Ruta 12 son 10 minutos en auto, por un camino precioso, y el paraje tiene más o menos 100 años”, expresó Passalacqua.

“Misiones es una provincia que es linda por donde se la mire, pero además tiene rincones particularmente bonitos y especiales para pasarla bien. Este es uno”, aseguró al tiempo que felicitó a la gestión municipal por el trabajo realizado: “Sé que hay esfuerzo, hay sudor. En estos momentos hacer cosas así bonitas para la gente no es sencillo”.

Además invitó a participar del festival y a disfrutar del espacio durante todo el verano. “Invito a la gente a venir el domingo, a disfrutar de las bandas y, como ocurre todos los fines de semana, a pasarla en familia”.

Compromiso ambiental

El mandatario también hizo referencia al contexto de altas temperaturas y riesgo de incendios, y llamó a reforzar el compromiso ciudadano con el cuidado de los espacios naturales.

“Hay mucha cartelería que invita a ser racional e inteligente. A veces un simple fueguito termina destruyendo un paraíso como este. Tirar un cigarrillo o dejar un vidrio puede producir un incendio”, advirtió el gobernador.

“Misiones es una provincia que si no la cuidamos no existimos ni nosotros mismos. Es un momento particular porque el verano siempre es complicado y estos días son muy secos. Está muy bueno que el ciudadano común tenga conciencia de lo que significa preservar no solamente los arroyos, sino nuestra fauna”, concluyó.