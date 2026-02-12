Corrientes, entre las pocas que recuperaron recaudación tras el cambio de Gobierno

La recaudación provincial mostró señales de recuperación durante 2025, pero aún no logra volver a los niveles previos al cambio de gobierno nacional. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, sólo siete provincias registraron ingresos reales superiores a los de 2023, entre ellas Corrientes, que logró ubicarse dentro del grupo con desempeño positivo.

El estudio analizó 21 jurisdicciones con datos disponibles hasta diciembre de 2025 y concluyó que, aunque la recaudación total creció 3,4% real frente a 2024, todavía se ubica 4,1% por debajo de 2023, lo que evidencia que la recuperación fiscal es parcial y heterogénea.

Las que lograron recuperarse

El dato central del informe es que únicamente Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes lograron superar los niveles de recaudación previos a la llegada del actual gobierno. En contraste, 14 provincias continúan por debajo de los valores de 2023.

En la comparación interanual 2025 vs. 2024, Corrientes también mostró un desempeño positivo con una suba real del 7,1%, ubicándose entre las jurisdicciones con crecimiento moderado. El informe destaca que los resultados son “altamente heterogéneos” y dependen de la estructura productiva y tributaria de cada provincia.

Ingresos Brutos y la estructura de la recaudación

El principal sostén de la recaudación provincial sigue siendo el impuesto a los Ingresos Brutos, que explicó el 78,6% del total durante 2025. Sin embargo, este tributo mostró una leve caída real del 1,1%, lo que refleja las dificultades que aún atraviesa la actividad económica.

Otros impuestos mostraron mejores resultados: el Impuesto Inmobiliario creció 15,5% real, el Automotor subió 22% y Sellos aumentó 31%, con subas en casi todas las jurisdicciones.

El informe también advierte que la mayoría de las provincias mantiene una fuerte dependencia de las transferencias automáticas de la Nación. Solo tres distritos —CABA, Neuquén y Buenos Aires— recaudan más recursos propios que los fondos que reciben automáticamente del Estado nacional. En ese contexto, la mejora de Corrientes aparece como una señal positiva dentro de un escenario todavía marcado por la desigualdad fiscal entre provincias y la lenta recuperación de los ingresos públicos.