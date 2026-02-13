Corrientes: abren convocatoria para cubrir cinco cargos en el Poder Judicial provincial

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes abrió la Convocatoria 1/26 para cubrir cinco cargos dentro del Poder Judicial provincial, en el marco de lo establecido por el artículo 194 de la Constitución de Corrientes. La medida apunta a reforzar áreas estratégicas del sistema judicial en distintas circunscripciones de la provincia. El proceso de inscripción será exclusivamente online y estará disponible desde las 00:00 del 19 de febrero hasta las 24:00 del 4 de marzo de 2026. Los interesados deberán completar el trámite a través del sitio oficial del organismo.

Vacantes en distintas circunscripciones

La convocatoria incluye cargos en la Primera, Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, con puestos vinculados a funciones clave del sistema de justicia.

En la Primera Circunscripción Judicial se cubrirán dos cargos:

Un Juez de Garantías con asiento en la ciudad de Corrientes.

con asiento en la ciudad de Corrientes. Un Juez de Paz con asiento en Berón de Astrada.

En la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Goya, se concursarán:

Un Fiscal de la UFIC (Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas).

(Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas). Un Defensor Oficial de la UDEFO (Unidad de la Defensa Oficial).

Por su parte, la Cuarta Circunscripción Judicial incorpora:

Un Fiscal Rural y Ambiental con asiento en Paso de los Libres.

Inscripción, requisitos y consultas

La inscripción deberá realizarse a través del sitio oficial del Consejo de la Magistratura de Corrientes. El organismo informó que los requisitos de admisibilidad están definidos en la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura.