La construcción acumula cuatro meses de caída del empleo en Corrientes

El empleo en la construcción volvió a encender señales de alerta en Corrientes. Con 4.237 puestos registrados, la provincia acumuló cuatro meses consecutivos de caída mensual en el sector, uno de los peores registros de la serie histórica reciente según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). El reporte, con datos a noviembre, confirma que la dinámica laboral del rubro atraviesa un período de retroceso en el distrito, en línea con una desaceleración que también comenzó a evidenciarse a nivel nacional.

En el plano país, el empleo registrado de la construcción alcanzó 359.869 puestos, lo que implicó una caída mensual del 0,6%, cortando la leve recuperación observada desde mediados de año. La variación interanual se ubicó en apenas 0,5%, lo que consolida un escenario de estancamiento sin señales claras de recuperación estructural.

El nivel de ocupación sigue además por debajo de los promedios históricos, lo que refleja que el sector aún no logra recomponer los niveles típicos de los ciclos de expansión. En Corrientes, el deterioro fue más marcado:

Caída mensual: −5,5%

Caída interanual: −5,9%

La provincia había logrado salir del piso histórico alcanzado en junio de 2024, cuando registró 3.814 trabajadores. Desde entonces se produjo una recuperación sostenida hasta diciembre, cuando el empleo trepó a 4.734 puestos. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse a partir de agosto y se profundizó hasta noviembre.

Corrientes entre las caídas más fuertes del país

El informe del IERIC advierte que la evolución territorial fue mayormente contractiva: solo 10 distritos mostraron subas mensuales, mientras que 15 provincias registraron caídas. El NEA fue una de las regiones más afectadas, con una baja del −2,1%, junto al AMBA, que también exhibió una fuerte retracción.

En el ranking nacional de desempeño mensual, Corrientes aparece entre los distritos con peor evolución:

Jujuy: −9,6%

Catamarca: −6,3%

Corrientes y San Luis: −5,1%

En contraste, Salta, Santa Fe, Río Negro y Tucumán lideraron las subas del período.

A nivel regional, Corrientes quedó con 4.237 trabajadores, por debajo de Misiones (4.892) y apenas por encima de Chaco (4.146) y Formosa (2.983). El escenario confirma que el mercado laboral de la construcción atraviesa una etapa de desaceleración, con impacto directo en las economías provinciales que dependen de la obra pública y la inversión privada.