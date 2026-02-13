Corrientes: controlaron incendios en siete localidades

Bomberos de Corrientes lograron sofocar en las últimas horas distintos focos de incendio registrados en varias localidades del territorio, según informó el Gobierno provincial.

Incendios en Corrientes

La Dirección de Defensa Civil indicó que las intervenciones se realizaron con la participación de brigadistas, bomberos voluntarios y equipos especializados, en un trabajo articulado que permitió controlar los siniestros reportados en siete localidades.

“Los incendios correspondieron principalmente a pastizales y campos, con intervenciones en San Cayetano, Empedrado, Capital, San Miguel, Garabí, Villa Olivari y Desiderio Sosa”, precisó el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson.

En todos los casos, los focos ígneos fueron sofocados, aunque se mantuvieron tareas de guardia de cenizas y monitoreo en algunos sectores para prevenir reactivaciones.

Incendio en Garabí

Uno de los incendios de mayor magnitud se registró en Garabí, en el campo San Pedro, donde trabajaron aproximadamente 35 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios, personal del Consorcio de Manejo del Fuego de Virasoro, brigadas empresariales y fuerzas de seguridad.

En ese lugar se logró controlar el incendio tras afectar unas 50 hectáreas, con daños en plantaciones de yerba y pinos. En San Miguel, en tanto, unas 25 personas intervinieron en un foco de pastizal y estero en la zona de Pinares del Taragüí, que también fue contenido.

En San Cayetano, próximo al control de peaje, un incendio de pastizal demandó la labor de 18 efectivos y varias unidades móviles de brigadas y bomberos voluntarios. El fuego afectó unas 12 hectáreas y provocó daños en tendidos de alambre y postes.

Otros focos menores se registraron en Empedrado, Capital, Villa Olivari y Desiderio Sosa, donde el rápido despliegue de recursos permitió contener las situaciones sin que se registraran mayores consecuencias.

Inversión del Gobierno

El Gobierno provincial subrayó que en Corrientes “la política de lucha contra el fuego constituye una prioridad”.

“Durante 2025 se realizó una importante inversión destinada a fortalecer la capacidad operativa de las unidades de combate forestal en toda la provincia. En ese marco, se dotó a 60 cuarteles de bomberos con 25 autobombas, más de 80 camionetas de ataque rápido, cisternas y equipamiento completo para mejorar la respuesta ante emergencias ígneas”, detalló un comunicado.

Además “las autoridades destacaron que el sistema provincial continúa en alerta permanente, con monitoreo constante de las condiciones climáticas y del territorio, y reiteraron la importancia de la prevención y la colaboración de la comunidad para evitar nuevos focos de incendio”.