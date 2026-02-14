Desolación en Villa Elvira: buscan al conductor que asesinó a Eugenia Carril, de 18 años

Una joven de 18 años fue arrollada y murió este viernes en el barrio platense de Villa Elvira, y la policía intenta dar con el conductor de la camioneta que luego de atropellarla, huyó cobardemente del lugar, según lo registrado por algunas cámaras de seguridad de la zona.

El dramático suceso tuvo como víctima a Eugenia Carril, quien era intensamente buscada por su familia desde la noche anterior, cuando perdió contacto con sus allegados mientras regresaba de la facultad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al parte policial, el hallazgo se produjo en la zona de las calles 3 y 96, donde vecinos alertaron al 911 tras advertir que había una persona tendida en una zanja pegada a la calle. Efectivos de la comisaría jurisdiccional, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica acudieron al lugar para preservar la escena y recolectar pruebas. Se conoció que el cuerpo presenta golpes.

Un informe alertó que en enero hubo casi un femicidio por día en Argentina

Un investigador explicó que en las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata se observa a la joven descender de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96. Luego caminó algunas cuadras en dirección a su domicilio, ubicado en 1 y 96. En ese trayecto, una maniobra imprudente de una camioneta termina embistiendola y provocándole la muerte. El conductor no se detuvo, huyó dejando a la joven tendida en el lugar, donde la hallaron ya sin vida.

Desde el momento en que la familia perdió contacto con Eugenia, comenzó una intensa búsqueda a través de redes sociales con pedidos de difusión de su imagen, hasta que finalmente se confirmó el peor desenlace.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno de La Plata, quien dispuso el análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para identificar al responsable. Los investigadores trabajan para determinar la mecánica del hecho y dar con el conductor involucrado.