Durante enero de 2026, en la Argentina se registraron 25 víctimas fatales de la violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 29 horas. El dato expone un inicio de año crítico y surge de un informe realizado por el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", que destacó casos como el de Delfina Aimino, asesinada en Villa María cuando iba a encontrarse con un hombre que conoció en una aplicación de citas, y Valeria Schwab, a quien mataron cuando salió a correr en Comodoro Rivadavia.

El informe, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, contabilizó 18 femicidios directos, 4 femicidios vinculados (cometidos contra una persona para causarle sufrimiento a otra con la que se tiene o se ha mantenido una relación), un travesticidio y 2 instigaciones al suicidio. Además, se registraron 40 intentos de femicidio y al menos 12 niñas y niños quedaron sin sus madres. En dos de los cuatro femicidios vinculados, las víctimas fueron niños.

Entre los datos más alarmantes del informe aparece que el 64% de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas, y el 52% tuvo lugar en la vivienda de la víctima. Además, en el 16% de los casos, las mujeres habían realizado al menos una denuncia previa contra su agresor y, en uno de ellos, el responsable pertenece a las fuerzas de seguridad.

"En el primer mes del 2026 observamos que la vivienda propia sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres. Sin embargo, el inicio de año evidenció que tampoco estamos protegidas y seguras en el espacio público. De igual manera, la violencia machista, en sus formas más extremas, se trasladó a las apps de citas y redes sociales cobrándose víctimas fatales", señala el informe.

"Enero suele ser uno de los meses con mayor cantidad de femicidios, al igual que diciembre. Son períodos en los que muchas mujeres proyectan nuevos comienzos para sus vidas, cuestionan los vínculos que las someten y deciden poner fin a relaciones violentas", analizó Raquel Vivanco, fundadora de Observatorio, en diálogo con PERFIL.

"Estas decisiones suelen ser castigadas: no es un dato menor que cerca del 70% de los femicidios registrados en 2025 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas", añadió.

En ese sentido, precisó que de acuerdo a los registros de "Ahora Que Sí Nos Ven", en 2025 se detectaron en promedio un femicidio cada 33 horas, por lo que este año arrancó con datos alarmantes. "Es una violencia que no se detiene y que, lejos de ser combatida, es legitimada a partir del desmantelamiento de políticas públicas y de los discursos misóginos promovidos por el propio presidente Javier Milei".

Femicidios: el hogar como escenario del crimen

Según explicó la activista feminista, la falta de oportunidades y de autonomía económica es uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas mujeres al intentar salir de relaciones violentas: "Esto las obliga, en muchos casos, a convivir con sus agresores, exponiendo sus vidas a un riesgo permanente".

El principal factor es que los agresores pertenecen al círculo íntimo de las víctimas: parejas, exparejas y, en muchos casos, los padres de sus hijos. "Nos matan quienes dicen amarnos", continuó diciendo. Por ese motivo, afirmó que es "un mito" que las mujeres estén "más inseguras fuera del hogar, si bien el espacio público también es hostil".

Para Vivanco, los indicadores confirmaron que la violencia de género existe y solo puede revertirse con políticas públicas sostenidas y un Estado presente. “En contextos de ajuste, endeudamiento y precarización de la vida, la violencia se intensifica. En enero, varias víctimas había realizado al menos una denuncia contra su agresor, pero la Justicia no garantizó su seguridad. Hoy, esas mujeres ya no están vivas".

Espacio público y aplicaciones de citas

Si bien el ámbito doméstico concentra la mayor cantidad de femicidios, el relevamiento también se manifiesta acerca de los lugares públicos, donde tuvo lugar el 24% de los asesinatos. Casos como el de Valeria Schwab, asesinada el pasado 13 de enero en Comodoro Rivadavia (Chubut) mientras salía a correr, evidencian la falta de iluminación y políticas de prevención en zonas urbanas.

"Su agresor la atacó aprovechándose de la falta de controles en uno de los lugares a los que muchas personas van a hacer deporte", sostiene el documento acerca del principal sospechoso es Jonathan Mario C., que se quitó la vida días tras la aparición del cuerpo de Valeria. El hombre presentaba rasguños en el rostro y tenía antecedentes penales en la provincia.

Los registros también dejaron en evidencia un fenómeno que crece desde los últimos años: la violencia trasladada a las apps de citas y las redes sociales. El femicidio de Delfina Aimino, de 22 años, ocurrió cuando salió de su casa en Villa María, Córdoba, luego de celebrar el Año Nuevo para encontrarse con Tomás Mulinetti, a quien había conocido a través de una aplicación y que actualmente es el único acusado en el caso.

Delfina Aimino y Valeria Schwab.

En la misma provincia se conoció el caso de Tania Suárez, de 35 años, que fue encontrada con vida, pero maniatada y envuelta en bolsas en un descampado de La Cumbre, tras casi 48 horas de búsqueda. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Cosquín, Néstor Maldonado, el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, la habría engañado después de que se conocieran medianta la sección de "Citas" de una reconocida plataforma.

Sobre estos sucesos, Vivanco advirtió por una ausencia grande de políticas de prevención y sanción: "Hay un enorme vacío en regulación y prevención de las violencias digitales que circulan y se habilitan en apps y plataformas. Si bien en 2023 la violencia digital fue incorporada como modalidad de violencia por motivos de género a la Ley 26.485 a través de la llamada Ley Olimpia”.

Con 25 víctimas fatales en apenas 30 días, enero dejó una señal de alarma imposible de ignorar. Cabe señalar que los datos del observatorio se construyen a partir del relevamiento y análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, por lo que pueden variar según el nivel de cobertura y visibilización que estos casos tengan.

