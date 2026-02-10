Un hombre de 60 años que era buscado con alerta roja de Interpol por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores fue detenido en la localidad bonaerense de Virreyes tras una investigación policial.

La detención se concretó en la vía pública de calle Garibaldi al 5700, en el partido de San Fernando, donde efectivos de la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) de San Isidro ubicaron al prófugo. El hombre, identificado como Jorge Aballay, estaba registrado en el sistema internacional de Policía a raíz de una alerta roja de Interpol, que implica una orden de captura y colaboración global entre fuerzas de seguridad ante delitos graves.

La investigación que culminó con su arresto se originó en una denuncia presentada en marzo de 2023, cuando una mujer relató ante la Justicia que había sido abusada sexualmente por el acusado desde los 8 hasta los 13 años. Según el parte policial, los hechos denunciados incluyeron abuso con acceso carnal reiterado y la coacción para que la niña observara material pornográfico e imitara actos sexuales, conductas que constituyen, según el Código Penal argentino, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores.

El relato de la víctima fue clave para que se impulsara la búsqueda internacional: la alerta roja de Interpol habilitó la colaboración de las fuerzas de seguridad de países miembros para localizar y detener al imputado, un mecanismo que se utiliza cuando existe una orden de detención y se presume que el sospechoso podría estar fuera del país.

Tras la presencia policial en Virreyes, Aballay fue arrestado sin resistencia y trasladado a una dependencia del partido, donde quedó a disposición del juez interviniente. En las próximas horas se espera que el juzgado formalice su imputación en el marco de la causa, y se definan las medidas de coerción que regirán durante el proceso penal.

Fuentes oficiales señalaron que la detención fue el resultado de una pesquisa que incluyó tareas de inteligencia, revisiones de domicilios y análisis de movimientos previos, en coordinación con sistemas de búsqueda de Interpol y bases de datos de autoridades argentinas.

Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribí por Whatsapp al (54–11) 3133-1000.

