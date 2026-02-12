Un colectivero de la empresa Almafuerte atropelló y mató a una nena de cuatro años este miércoles en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando cruzaba la calle junto a su familia. El conductor fue detenido en las últimas horas, en el marco de la investigación judicial.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias, donde un interno de la línea 218 giró sin darle prioridad a los peatones que cruzaban por la senda.

Según muestran las imágenes, cuando el colectivero dobló a la izquierda, el vestido de la niña quedó enganchado en las ruedas delanteras del colectivo, lo que provocó que cayera debajo del vehículo y fuera aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares de la víctima comenzaron a gritar desesperadamente para que el chofer frenara la marcha, pero ya era tarde.

De acuerdo con Primer Plano Online, la menor murió en el acto producto de la gravedad de las lesiones sufridas tras quedar atrapada debajo del colectivo, antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar.

El siniestro ocurrió en una esquina donde hay un semáforo, un elemento clave para la causa judicial. Los investigadores intentarán determinar si el semáforo estaba en verde o en rojo al momento en que el colectivo cruzó la intersección, con el objetivo de establecer las responsabilidades penales.

El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N.º 8 de La Matanza, quien solicitó la detención del conductor. El hombre fue imputado por el delito de "homicidio culposo por conducción imprudente", mientras se aguardan los resultados de los primeros peritajes y el análisis detallado de las cámaras de seguridad de la zona.

En ese sentido, las autoridades judiciales buscarán determinar si el conductor se distrajo al volante o si efectivamente advirtió la presencia de la niña y de sus familiares al momento de realizar la maniobra.

Por su parte, el juez Rubén Ochipinti, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 Departamental, convalidó la imputación y la detención, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

