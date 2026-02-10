Muerte en Parque Saavedra: un paseador de perros encontró un hombre apuñalado

Este martes 10, alrededor de las 7.30 de la mañana, un paseador de perros encontró el cuerpo de un hombre presuntamente muerto en el Parque Carlos Múgica en Saavedra. Los investigadores creen que fue apuñalado y murió en el lugar.

Al encontrarlo, el hombre llamó inmediatamente al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad llegó a la escena del hecho y, junto al SAME, determinaron que estaba muerto y pusieron en marcha su identificación.

A la victima le habrían clavado un cuchillo en su pecho y se investiga una pelea entre dos personas en situación de calle. Según informaron, se trataría de un hombre de alrededor de 63 años y se está intentado dar con familiares o amigos.

“En principio, el cuerpo no presentaba lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, informó La Nación.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense, además de la policía, que colocó un gazebo para trabajar sobre el cuerpo de manera preliminar.

RG/fl